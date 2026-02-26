Η Γενεύη στο «παρασκήνιο» της έντασης μεταξύ Ιράν και Ντόναλντ Τραμπ: «Αγκάθι» το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Ιράν απάντησε χθες (25/2) στην πίεση του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των κομβικών συνομιλιών στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του Αμερικανού για τον εξοπλισμό του «μεγάλα ψέματα».

Ανέφερε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε συμφωνία μέσω «έντιμης διπλωματίας», τη στιγμή που η Ουάσινγκτον παρατάσσει αθρόες στρατιωτικές δυνάμεις σε απόσταση «αναπνοής» από την Τεχεράνη.

Τα αμερικανικά πλοία που συνήθως αγκυροβολούν στο Μπαχρέιν, την έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, βρίσκονται όλα στη θάλασσα, αναφέρει ο ΣΚΑΙ.

Ιράν: Χάνουν τον ύπνο τους οι ηγέτες του Κόλπου

Τα έθνη της Μέσης Ανατολής φοβούνται ότι μια επίθεση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν νέο περιφερειακό πόλεμο, τη στιγμή που η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίζει να ξεδιπλώνεται.

Ήδη, το Ιράν έχει δηλώσει ότι όλες οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι σε περίπτωση Αμερικανικής επίθεσης, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτικών.

Στην ομιλία του για την «Κατάσταση της Έθνους» αργά το βράδυ της Τρίτης στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η «απειλή σοβαρής βίας» από πλευράς ΗΠΑ συνέβαλε στον τερματισμό πρόσφατων διαδηλώσεων στη χώρα, προσθέτοντας ωστόσο ότι το καθεστώς εξακολουθεί να εργάζεται πάνω σε πυραυλικά προγράμματα που, όπως είπε, θα μπορούσαν να πλήξουν τις ΗΠΑ.

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει ακόμη εκείνες τις λέξεις: “Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικό όπλο”», ανέφερε.

Δορυφορικές φωτογραφίες έδειξαν ότι η Τεχεράνη αρχίζει να ανοικοδομεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων του και να κάνει κάποιες εργασίες στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις που δέχτηκαν επίθεση από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Το Ιράν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό.

Ιράν: Επικοινωνιακά πυρά

Ο Τραμπ δήλωσε στην ομιλία του ότι τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις του περασμένου μήνα, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη των εκτιμήσεων που έγινε από ακτιβιστές για τον αριθμό των νεκρών.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activist News Agency αναφέρει περισσότερους από 7.000 νεκρούς, ωστόσο πιστεύει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος.

Η κυβέρνηση του Ιράν, η οποία υποβαθμίζει τον αριθμό των νεκρών, ανακοίνωσε τον μοναδικό απολογισμό της στις 21 Ιανουαρίου, λέγοντας ότι σκοτώθηκαν 3.117 άνθρωποι.

Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, δήλωσε ξεχωριστά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν είτε να δοκιμάσουν τη διπλωματία είτε να αντιμετωπίσουν την οργή του Ιράν.

Ιράν: Από μία «κλωστή» κρέμονται οι συνομιλίες

Αντιπροσωπείες των δύο κρατών πρόκειται να συναντηθούν σήμερα Πέμπτη στη Γενεύη για τον τρίτο γύρο συνομιλιών τους υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έφτασε στη Γενεύη το βράδυ της Τετάρτης επικεφαλής της πολιτικής και τεχνικής αντιπροσωπείας για τη διεξαγωγή των πυρηνικών διαπραγματεύσεων.

Ο τρίτος γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, με οικοδεσπότη τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν. Η αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει προγραμματίσει να συναντηθεί απόψε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλ Μπουσάιντι, για να σκιαγραφήσει και να εξηγήσει τις θέσεις και τις απόψεις του Ιράν τόσο στους τομείς της άρσης των κυρώσεων όσο και στα πυρηνικά ζητήματα.

Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπίας είναι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα. Ο Γουίτκοφ ξεκαθάρισε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για τα πυρηνικά θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News ότι ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Είπε ότι ο πρόεδρος προτιμά να διευθετήσει το ζήτημα με τη διπλωματία, αλλά θα εξαπολύσει και τον στρατό εναντίον του Ιράν εάν χρειαστεί. «Οι περισσότεροι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορείς να αφήσεις το πιο τρελό καθεστώς στον κόσμο να έχει πυρηνικά όπλα», είπε ο Βανς.