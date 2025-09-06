Η Χαμάς δηλώνει «ανοιχτή» σε οποιαδήποτε πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με το Ισραήλ

Το παλαιστινιακό, ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, με ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι «επιβεβαιώνει την ανοιχτή στάση του απέναντι σε οποιεσδήποτε ιδέες ή προτάσεις που θα οδηγήσουν σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας, άνευ όρων είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας και πραγματική ανταλλαγή κρατουμένων μέσω σοβαρών διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση τρίτων».

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά από μια αναφορά που ανέφερε ότι η οργάνωση είχε στείλει αντιπροσωπεία στο Κάιρο για συνομιλίες, εν μέσω των εντατικών προσπαθειών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Τις τελευταίες ημέρες, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, πραγματοποίησε συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός και τη συμφωνία για τους ομήρους με αξιωματούχους από την Αίγυπτο και το Κατάρ. Αναφορές από το Ισραήλ δείχνουν ότι οι μεσολαβητές ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν στην Ιερουσαλήμ μια πρόταση για μια συνολική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Χαμάς: Συμπληρώθηκαν 700 ημέρες πολέμου

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισοπέδωσαν χθες Παρασκευή μεγάλη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, όπου το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μείζονα επίθεση, την 700ή ημέρα του πολέμου με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Στο Τελ Αβίβ, συγγενείς ομήρων που είχαν απαχθεί στην έφοδο άνευ προηγουμένου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα αυτού του πολέμου, άφησαν 700 μπαλόνια να υψωθούν στον ουρανό, στο πλαίσιο κινητοποίησης σε όλη τη χώρα με κεντρικό αίτημα να αφεθούν ελεύθεροι οι δικοί τους.

Παράλληλα, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εικονίζονται δυο από τους αιχμαλώτους της.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες πως κι άλλοι όμηροι μπορεί «να πέθαναν πρόσφατα», κάνοντας λόγο για «περίπου 38 νεκρούς» ομήρους, προτού αναθεωρήσει μιλώντας για 20 ή 30. Ο ισραηλινός στρατός έχει κηρύξει νεκρούς τους 25 από τους 47 ομήρους που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, από το σύνολο των 251.

