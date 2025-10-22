«Η Χαμας κακοποιεί όσους διαφωνούν μαζί της» καταγγέλλει το Ισραήλ

Το Ισραήλ προχώρησε σε καταγγελία κατά της οργάνωσης Χαμάς, δημοσιοποιώντας βίντεο που φέρεται να αποκαλύπτει τη βίαιη δράση της ομάδας «Βέλος», η οποία –σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές– έχει αναλάβει «τον πόλεμο εναντίον όσων διαφωνούν με τις ενέργειες της Χαμάς».

Στα πλάνα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), διακρίνονται μασκοφόροι της Χαμάς να κακοποιούν βάναυσα Παλαιστίνιους, σπάζοντας τα πόδια και τα γόνατά τους, σε μια προσπάθεια –όπως ισχυρίζεται το Ισραήλ– να επιβάλουν την εξουσία τους στη Γάζα μέσω του φόβου.

«Η Χαμάς κακοποιεί Παλαιστίνιους πολίτες στην προσπάθειά της να ανακτήσει τον έλεγχο της περιοχής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό υλικό των IDF, στο οποίο περιλαμβάνονται και σκηνές δημόσιων εκτελέσεων.

In Gaza, speaking out against Hamas costs you your life.



Meet the Arrow Unit: Hamas’ brutal enforcers silencing anyone who dares to speak up. pic.twitter.com/KNX5osFvs9 — Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2025

Σε ένα από τα βίντεο, δύο άνδρες φαίνονται να ξυλοκοπούνται άγρια, αφού έχουν συρθεί στο έδαφος. Οι κραυγές πόνου τους ακούγονται ξεκάθαρα, καθώς προσπαθούν να προστατεύσουν τα πρόσωπά τους με τα χέρια τους από τα χτυπήματα.

Σε ένα άλλο σημείο, ένας εκ των ανδρών φαίνεται να έχει πυροβοληθεί, ενώ λίγο αργότερα ένας από τους φερόμενους ως άνδρες της Χαμάς πατά με τη μπότα του το κεφάλι του αιμόφυρτου αιχμαλώτου στο χώμα.

Άλλο βίντεο δείχνει έναν ημίγυμνο άνδρα, με τα χέρια δεμένα και το πρόσωπο στραμμένο προς το έδαφος, να σύρεται ανάμεσα σε δύο μασκοφόρους. Ξυπόλητος και φορώντας μόνο μια φόρμα, ρίχνεται στο έδαφος και στη συνέχεια δέχεται απανωτά χτυπήματα στο στήθος και τα πόδια από τουλάχιστον τέσσερις ένοπλους άνδρες.