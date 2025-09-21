Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διορίζει μία εκ των πρώην συνηγόρων υπεράσπισής του, ώστε να ηγηθεί του βασικού γραφείου ομοσπονδιακού Εισαγγελέα στη Βιρτζίνια. Πρόκειται για την Λίντσεϊ Χάλιγκαν, η οποία εργάζεται επί του παρόντος στο γραφείο του γραμματέα του Λευκού Οίκου. Η Χάλιγκαν, εκπροσώπησε τον Τραμπ για ένα διάστημα κατά τη διάρκεια της έρευνας για τα διαβαθμισμένα έγγραφα.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση με μια σειρά από αναρτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που κατέχει, λέγοντας ότι το γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια χρειαζόταν έναν «σκληρό εισαγγελέα» προκειμένου «να κινήσει τα πράγματα».

Χάλιγκαν | AP

Στην ανάρτηση συνεχίζει λέγοντας: «Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι έναν «Ρεπουμπλικάνο» με την υποστήριξη των Δημοκρατικών. Θα προτείνω την Λίντσεϊ Χάλιγκαν για Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το πολύ σημαντικό μέρος της μεγάλης χώρας μας. Θα είναι δίκαιη, έξυπνη και θα παρέχει, την οποία έχουμε απεγνωσμένα ανάγκη, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!».

Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα αφότου ο προηγούμενος επικεφαλής του γραφείου αυτού, Έρικ Ζίμπερτ, παραιτήθηκε από τη θέση του εν μέσω πιέσεων από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ να ασκήσει ποινική δίωξη κατά της Γενικής Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

"Lindsey is a really good lawyer…" –Trump sending a DM to AG Pam Bondi via Truth Social, which has since been deleted



Lindsey Halligan's background is insurance law. She is now overseeing an overhaul of the Smithsonian Institution in alignment with Trump's "American ideals." https://t.co/bkco89Ay44 pic.twitter.com/aLJFKz6kpl — Bad Fox Graphics (@BadFoxGraphics) September 21, 2025

Το νομικό παρελθόν της Χάλιγκαν

Η Χάλιγκαν, η οποία δεν έχει καμία εισαγγελική εμπειρία, ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου στη Φλόριντα και χειρίστηκε ασφαλιστικές αποζημιώσεις όταν εντάχθηκε στη νομική ομάδα του Τραμπ εν μέσω της έρευνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον χειρισμό απόρρητου υλικού από τον Τραμπ μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα μετά την πρώτη θητεία του.

Πιο πρόσφατα από τη θέση της στον Λευκό Οίκο, η Χάλιγκαν ανέλαβε από τον Τραμπ μια προσπάθεια να ξεριζώσει αυτό που η κυβέρνηση αποκαλεί «ριζοσπαστική ιδεολογία στα μουσεία του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν».

«Η Λίντσεϊ είναι μια σκληρή, έξυπνη και πιστή δικηγόρος, η οποία έχει συνεργαστεί μαζί μου για μεγάλο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της νικηφόρας μάχης κατά της οπλοποίησης του συστήματος δικαιοσύνης μας από τον απατεώνα Τζο Μπάιντεν και τους Ριζοσπαστικά Αριστερούς Δημοκρατικούς, την οποία είδε από πρώτο χέρι όταν υπερασπίστηκε τα δικαιώματά μου, κατά τη διάρκεια της αντισυνταγματικής και αντιαμερικανικής επιδρομής στο σπίτι μου, το Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα», δήλωσε ο Τραμπ σε άλλη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον διορισμό της.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ότι διορίζει τον Χάλιγκαν ήρθε λίγο μετά από μια προηγούμενη ανάρτηση στην οποία φάνηκε να επικρίνει την Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι για τον ρυθμό των ερευνών σε βάρος των πολιτικών του αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας σχετικά με μια κατηγορία για απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

Στην επόμενη ανάρτηση, ο Τραμπ έγραψε: «Η Παμ Μπόντι κάνει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ δουλειά ως Γενική Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών».

Pam Bondi is doing a GREAT job as Attorney General of the United States. She is very careful, very smart, loves our Country, but needs a tough prosecutor in the Eastern District of Virginia, like my recommendation, Lindsey Halligan, to get things moving. What we don’t need is a… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 21, 2025

Σε διαγωνισμούς ομορφιάς

Η 35χρονη Χάλιγκαν που μαγνητίζει με τα γαλαζοπράσινα μάτια της, φοίτησε στο Λύκειο Χόλι Φαμίλι και μετά την αποφοίτησή της σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Ρέτζις στο Ντένβερ, Απέκτησε πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες και τη ραδιοτηλεοπτική δημοσιογραφία.

Συμμετείχε δύο φορές στον διαγωνισμό ομορφιάς για «Μις Κολοράντο» στις ΗΠΑ: το 2009 ήταν στην τετράδα των φιναλίστ και το 2010 ήταν η τρίτη επιλαχούσα.

Στη συνέχεια, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Regis, όπου απέκτησε το πτυχίο της στην πολιτική και το 2014 έγινε δεκτή στο Δικηγορικό Σύλλογο της Φλόριντα.



