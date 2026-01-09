Η κάμερα πράκτορα αποκαλύπτει κρίσιμες στιγμές πριν τον θάνατο της 37χρονης στη Μινεσότα

Ένα νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή επαναφέρει στο προσκήνιο τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γουντ στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση, καθώς οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας.

Brand new body cam video of the ICE officer getting hit and defensively shooting the Minneapolis domestic terrorist.



And her wife just prior: "Wanna come at us? I say go get yourself some ___, boy." (Can't make out the one word.) pic.twitter.com/li71tti7HE — Populist Pup (@RokerGlasses) January 9, 2026

Το υλικό, καταγεγραμμένο από κάμερα πράκτορα της ICE, δείχνει το όχημα της Γουντ σταματημένο στη μέση του δρόμου, εμποδίζοντας την κυκλοφορία. Η γυναίκα φαίνεται να συνομιλεί με έναν από τους πράκτορες σε ήρεμο τόνο, ενώ εκείνος ελέγχει την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου της.

Λίγο αργότερα, δεύτερος πράκτορας πλησιάζει από την πλευρά του οδηγού και ζητά επίμονα από τη Γουντ να βγει από το όχημα.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που η 37χρονη κάνει όπισθεν και στη συνέχεια κινεί το αυτοκίνητο προς τα εμπρός, πριν ακουστούν πυροβολισμοί. Το όχημα καταλήγει να συγκρουστεί με σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο θάνατός της έχει πυροδοτήσει κύμα επικρίσεων προς την κυβέρνηση Τραμπ και τις πρακτικές της ICE, με πολλούς να ζητούν πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι πράκτορες ενήργησαν σε αυτοάμυνα και χαρακτηρίζουν το συμβάν «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας».

Αντίθετα, Δημοκρατικοί αξιωματούχοι αμφισβητούν τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας και ζητούν διαφάνεια και λογοδοσία.

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής στις ΗΠΑ, με το βίντεο να αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση για τα όρια της αστυνομικής βίας και τον τρόπο διεξαγωγής των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων.