«Η κατάσταση είναι τραγική»: Η πόλη που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού μετά από κατολίσθηση

Μια ολόκληρη πόλη στη Σικελία βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, μετά από μια τρομερή καταιγίδα που κατέστρεψε ένα μεγάλο τμήμα της πλαγιάς, στην κορυφή της οποίας είναι κτισμένη, με τον δήμαρχο να προειδοποιεί ότι «η κατάσταση είναι τρομερή».

Μέχρι στιγμής, η κατολίσθηση που δημιουργήθηκε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατέστησε απαραίτητο να εγκαταλέιψουν τα σπίτια τους περίπου 1.500 άνθρωποι.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Guardian, η κατολίσθηση άρχισε να δείχνει σημάδια κίνησης την Κυριακή πριν αναπτύξει ένα μέτωπο μήκους 4 χιλιομέτρων, ενώ το χάσμα συνεχίζει να διευρύνεται, εγείροντας φόβους μέχρι και ότι θα μπορούσε να καταπιεί το ιστορικό κέντρο της πόλης.

«Σοκαριστικό να βλέπουμε το Νισκέμι μας να καταρρέει»

«Πρόκειται για μια δραματική κατολίσθηση», δήλωσε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μασιμιλιάνο Κόντι, δήμαρχος του Νισκέμι, μιας πόλης στα νότια του νησιού, ενώ προέτρεψε τους ανθρώπους που ζουν πέρα ​​από τις αποκλεισμένες περιοχές να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους:

«Δεν θέλω κανείς να πάρει αυτό το γεγονός αψήφιστα», είπε και πρόσθεσε: «Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο ζημιές σε σπίτια».

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Repubblica που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο δήμαρχος δήλωσε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία - είμαστε φοβισμένοι. Και από αεροφωτογραφίες, ήταν σοκαριστικό να βλέπουμε το Νισκέμι μας να καταρρέει».

«Η κατάσταση είναι τρομερή, ειδικά επειδή το τρίξιμο συνεχίζεται και η βροχή δεν βοηθά ούτε τις επιχειρήσεις ανακούφισης ούτε τις τεχνικές έρευνες». Μια σοβαρή ανησυχία είναι ότι η πόλη θα μπορούσε να αποκοπεί, πρόσθεσε ο Κόντι. «Παρακολουθούμε την κατάσταση ασταμάτητα, επειδή η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Ο Σαλβατόρε Κοτσίνα, γενικός διευθυντής της πολιτικής προστασίας της Σικελίας, δήλωσε τη Δευτέρα το βράδυ: «Όλα τα σπίτια σε ακτίνα 50-70 μέτρων θα καταρρεύσουν». Παράλληλα, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά την Τρίτη, το ίδιο και ένας δρόμος που συνδέει το Νισκέμι με την παράκτια πόλη Τζέλα.

Στο Νισκέμι πολλοί από τους 25.000 κατοίκους του που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους, πέρασαν τα δύο τελευταία βράδια σε σπίτια συγγενών, ενώ άλλοι φιλοξενήθηκαν σε καταφύγιο σε ένα τοπικό αθλητικό στάδιο.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η νότια Σικελία

Η ιταλική κυβέρνηση κήρυξε τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου τις νότιες περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα Χάρισε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ η ισχυρή καταιγίδα έφερε ασταμάτητη βροχή και κύματα ύψους έως και 9 μέτρων, προκαλώντας χάος στη Σικελία, την Καλαβρία και τη Σαρδηνία, καθώς κατέστρεψε δρόμους και παράκτιες άμυνες, παρασύροντας παραθαλάσσια θέρετρα.

Ο υπουργός πολιτικής προστασίας, Νέλλο Μουσουμέτσι, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Τις επόμενες ημέρες, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα νέο διυπουργικό μέτρο που θα επιτρέψει την αποκατάσταση και την ανακατασκευή των κατεστραμμένων υποδομών».

Μόνο η Σικελία έχει υποστεί ζημιές αξίας περίπου 740 εκατομμυρίων ευρώ, αν και ο πρόεδρος του νησιού, Ρενάτο Σκιφάνι, προειδοποίησε ότι το τελικό ποσό θα μπορούσε να είναι διπλάσιο.