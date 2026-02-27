Η κατάθεση του Μπιλ Κλίντον για την υπόθεση Επστάιν: «Δεν είδα τίποτα, δεν έκανα τίποτα κακό»

O Μπιλ Κλίντον βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για να κατεθέσει για την υπόθεση Επστάιν. Η εναρκτήρια δήλωση του κοινοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μερικά από όσα αναφέρονται ακολουθούν ακριβώς τις δηλώσεις της Χίλαρι Κλίντον που κατέθεσε χθες (26/2).

Σύμφωνα με το skynew, στην εναρκτήρια δήλωση του σημειώνει: «δεν είχε ιδέα για τα εγκλήματα που διέπραττε ο Έπσταϊν».

«Ξέρω τι έκανα, και το πιο σημαντικό, τι δεν έκανα. Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα κακό», προσθέτει. Επιμένει πως «ως κάποιος που μεγάλωσε σε ένα σπίτι με ενδοοικογενειακή βία», δεν θα είχε πετάξει ποτέ με το αεροπλάνο του Έπσταϊν αν «είχε έστω και μια ιδέα για το τι έκανε».

«Θα τον είχα καταγγείλει ο ίδιος», λέει ο Κλίντον. Στην τελευταία σελίδα της δήλωσης του Κλίντον, λέει ότι βρίσκεται εκεί μόνο και μόνο επειδή ο Τζέφρι Έπσταϊν έκρυψε τα εγκλήματά του από όλους «τόσο καλά για τόσο καιρό».

«Δεν είδα τίποτα, δεν έκανα τίποτα κακό», λέει o Μπίλ Κλίντον.

«Θα με ακούτε συχνά να λέω ότι δεν θυμάμαι. Αυτό μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό. Αλλά δεν πρόκειται να πω κάτι για το οποίο δεν είμαι σίγουρος. Όλα αυτά συνέβησαν πριν από πολύ καιρό. Και είμαι δεσμευμένος από τον όρκο μου να μην κάνω εικασίες ή εικασίες», λέει ο Κλίντον.

«Δεν σε βοηθάει να παίζω τον ντετέκτιβ 24 χρόνια αργότερα.»

Ολοκληρώνει την δήλωσή του λέγοντας: «Εφόσον είμαι ενόρκως, δεν θα δηλώσω ψευδώς ότι ανυπομονώ για τις ερωτήσεις σας. Αλλά είμαι έτοιμος να τις απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ.»

