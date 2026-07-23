Η κλιματική κρίση «στεγνώνει» στην Ευρώπη: Η ξηρασία προκαλεί προβλήματα σε τρόφιμα και ενέργεια

Τα παρατεταμένα κύματα καύσωνα που μαστίζουν την Ευρώπη εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, φαίνεται να «στεγνώνουν» την Ευρώπη κατά το καλοκαίρι, επισημαίνει επιστημονική ανάλυση που επικαλείται ο Guardian.

Ο καύσωνας προκάλεσε έντονη εξάτμιση του νερού από ποτάμια και λίμνες, γεγονός που αυξήθηκε κατά 80 φορές στην Δυτική Ευρώπη και κατά 40 φορές στην Ανατολική Ευρώπη, λόγω της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Η πιθανότητα εμφάνισης των συγκεκριμένων επιπέδων ξηρασίας του εδάφους αυξήθηκε κατά πέντε φορές στη Δύση και κατά 11 φορές στην Ανατολή εξαιτίας της ρύπανσης από τα ορυκτά καύσιμα.

Βασικές αιτίες της ξηρασίας αποτελούν οι χαμηλές βροχοπτώσεις παρότι ο χειμώνας στην Δυτική Ευρώπη χαρακτηρίστηκε από ξηρασία. Οι επιστήμονες επισήμαναν ότι η κλιματική κρίση επαναπροσδιορίζει την έννοια της ξηρασίας στην Ευρώπη, με τις υψηλές θερμοκρασίες να αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση, η τρέχουσα ξηρασία στη Δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται ως «ακραία», ενώ σε έναν κόσμο προ της κλιματικής κρίσης θα θεωρούνταν απλώς «μέτρια».

Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην διατροφή, την ενέργεια και το έδαφος

Δεδομένων των συνθηκών, πολλές χώρες έχουν σημάνει συναγερμό αναφορικά με τον περιορισμό χρήσης νερού. Οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία διαδραματίζουν κομβικό ρόλο, δοκιμάζοντας τους αγρότες, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς συνθήκες ξηρασίας.

Εκτιμάται ότι θα χαθούν περίπου 9 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τη Γαλλία να αναμένει τη χειρότερη σοδειά καλαμποκιού των τελευταίων 50 ετών και τους Ρουμάνους αγρότες να χάνουν καλλιέργειες που εκτείνονται σε τεράστιες εκτάσεις Γης.

Climate crisis-driven heat ‘sucking soils dry’ as extreme drought hits Europe https://t.co/xHSYLYZaxc — Climate Alliance for Justice (CAJ)🌱 (@Climate_Allies) July 23, 2026

Το γεγονός οτι η στάθμη των ποταμών έχει υποχωρήσει, δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και δυσχεραίνοντας τη ναυσιπλοΐα των φορτηγών πλοίων. Οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι αυτή η διαταραχή ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, πλήττοντας σφοδρότερα τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο δεσμός μεταξύ της ανθρωπογενούς κλιματικής κρίσης και της ξηρασίας που παρατηρείται τα ευρωπαϊκά καλοκαίρια είναι ισχυρός. «Παρατηρούμε πλέον μια ενισχυμένη τάση για ασυνήθιστη ξήρανση του εδάφους ήδη από την άνοιξη, προτού καν ξεκινήσει το καλοκαίρι», δήλωσε ο καθηγητής Dominik Schumacher από το ETH της Ζυρίχης. «Αυτό είναι δικό μας έργο: καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η "δίψα" της ατμόσφαιρας αυξάνεται ραγδαία, απορροφώντας την υγρασία από ποτάμια, λίμνες, ταμιευτήρες και το έδαφος.

Όταν ο αέρας γίνεται όλο και πιο θερμός, "ρουφά" την υγρασία από το έδαφος, αφήνοντάς το ξερό». Η ξηρασία του 2026 εκδηλώθηκε δύο μήνες νωρίτερα σε σχέση με εκείνη που έπληξε την περιοχή το 2022, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο χειρότερος καύσωνας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη

Ο καύσωνας στα τέλη Ιουνίου ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη και θα ήταν αδύνατο να συμβεί χωρίς την κλιματική κρίση, σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη της WWA. Εκτιμάται ότι περίπου 20.000 Ευρωπαίοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.200 στην Αγγλία και την Ουαλία.

Υπενθυμίζεται ότι Γαλλία, Ισπανία αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης κυριολεκτικά «υπέφεραν» από θερμοκρασίες που άγγιζαν εώς και τους 45 βαθμούς Κελσίου, για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα