Η Κολομβία απέλασε την διπλωματική αποστολή του Ισραήλ

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε σήμερα τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις που δεν επέτρεψαν στη διεθνή αποστολή να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «διεθνές έγκλημα» την αναχαίτιση του στολίσκου και καταδίκασε τη σύλληψη δύο Κολομβιανών «σε διεθνή ύδατα».

Η Κολομβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2024, ωστόσο τέσσερις ισραηλινοί διπλωμάτες παρέμεναν εκεί, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Την ίδια ώρα, ο διεθνής στολίσκος που επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, κατήγγειλε «επιθετικές ενέργειες» των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον της νηοπομπής Global Sumud Flotilla.

«Το σκάφος Florida εμβολίστηκε σκόπιμα… Τα σκάφη Yulara, Meteque και άλλα, έγιναν στόχοι κανονικών νερού», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Υπογραμμίζει πάντως ότι όλοι οι επιβαίνοντες στα σκάφη είναι καλά στην υγεία τους.