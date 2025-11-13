Η Νίσυρος στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO: «Αντανακλάται η γεωλογική και περιβαλλοντική της αξία»

Στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO εντάχθηκε η Νίσυρος, αντανακλώντας τη γεωλογική και περιβαλλοντική της αξία, όπως σημειώνει το Παρατηρητήριο Copernicus.

Σε σχετική ανάρτηση αναφέρεται:

«Τον Οκτώβριο του 2025, το ηφαιστειακό νησί της Νισύρου, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, αναγνωρίστηκε ως ο δέκατος ελληνικός τόπος που εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, αντανακλώντας τη γεωλογική και περιβαλλοντική του αξία.

Η Νίσυρος είναι ένα ανενεργό ηφαίστειο σε μία από τις πιο τεκτονικά ενεργές ζώνες της ανατολικής Μεσογείου, που διαμορφώθηκε από παλαιότερες εκρήξεις, τη δημιουργία καλντέρας και τη συνεχιζόμενη υδροθερμική δραστηριότητα.

Αυτή η ψευδοχρωματική εικόνα CopernicusEU Sentinel-2, που ελήφθη στις 10 Οκτωβρίου 2025, αποκαλύπτει το ηφαιστειακό έδαφος του νησιού. Η βλάστηση εμφανίζεται σε αποχρώσεις του κόκκινου, ενώ οι γυμνές επιφάνειες και τα πεδία λάβας εμφανίζονται σε γκρι και καφέ χρώματα.

Ο κρατήρας Στέφανος, με πλάτος 330m και βάθος 27m, είναι ορατός στο κέντρο. Το Γεωπάρκο της Νισύρου περιλαμβάνει ολόκληρο το νησί και τα κοντινά νησάκια, που σχηματίστηκαν από ηφαιστειακές και υποθαλάσσιες διεργασίες κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών.

Εκτός από τη συμβολή τους στην παρακολούθηση της παγκόσμιας ηφαιστειακής δραστηριότητας, τα δεδομένα του Copernicus είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση στρατηγικών προστασίας σημαντικών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς».