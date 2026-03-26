Η Νοέλια στην Ισπανία κέρδισε το δικαστήριο και θα προχωρήσει σε ευθανασία - «Είναι η δική μου ζωή»

Μια 25χρονη γυναίκα από τη Βαρκελώνη, η Νοέλια Καστίγιο Ράμος, αποφάσισε να προχωρήσει σε ευθανασία, βάζοντας τέλος στη ζωή της έπειτα από χρόνια σωματικού και ψυχικού πόνου. Λίγες ώρες πριν από τη διαδικασία, που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Μαρτίου, παραχώρησε την τελευταία της συνέντευξη στην εκπομπή «Y ahora, Sonsoles» του Antena 3, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την απόφασή της.

NEW: Woman who was gang r*ped before jumping from a fifth-floor window to take her own life, will be euthanized in Spain tomorrow.



25-year-old Noelia Castillo Ramos, who is now paraplegic, will be euthanized tomorrow.



The Barcelona woman suffered a severe spinal cord injury… pic.twitter.com/ScgQ7HQvgD — Collin Rugg (@CollinRugg) March 25, 2026

Η Νοέλια είχε στο παρελθόν αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο μετά από φερόμενη σεξουαλική επίθεση, γεγονός που την άφησε παραπληγική και με χρόνιους πόνους. Όπως η ίδια περιγράφει, η ζωή της τα τελευταία χρόνια ήταν ένας συνεχής «Γολγοθάς», με σοβαρά ψυχικά προβλήματα και βαθιά ταλαιπωρία, οδηγώντας τη στην επιθυμία για έναν αξιοπρεπή θάνατο.

Παρά την αντίθεση της οικογένειάς της, η μητέρα της και η γιαγιά της στάθηκαν στο πλευρό της μέχρι το τέλος, εκφράζοντας την αγάπη και τη στήριξή τους, έστω κι αν δεν συμφωνούσαν με την επιλογή της. «Δεν θέλω να πεθάνει, θέλω να ζήσει. Είναι φρικτό», δήλωσε η μητέρα της, τονίζοντας πως, παρά τον πόνο, θα παραμείνει δίπλα της. Αντίθετα, ο πατέρας της έδωσε μακρά δικαστική μάχη για να αποτρέψει την ευθανασία, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς η διαδικασία εγκρίθηκε νομικά, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ίδια η Νοέλια εμφανιζόταν ήρεμη και ανακουφισμένη που μπορούσε τελικά να προχωρήσει στην απόφασή της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους. «Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν, είναι απλώς η δική μου ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις τελευταίες της στιγμές, ανέφερε ότι θέλει να φύγει «όμορφα», φορώντας το αγαπημένο της φόρεμα και βαμμένη, σε έναν χώρο όπου νιώθει ασφάλεια. Εξήγησε επίσης ότι η διαδικασία θα γίνει με καταστολή και στη συνέχεια με ένεση, όπως η ίδια έχει ζητήσει. Παρά τη δραματικότητα της κατάστασης, δήλωσε πως δεν αισθάνεται φόβο, αλλά γαλήνη και απελευθέρωση, καθώς βλέπει το τέλος του πόνου της να πλησιάζει.