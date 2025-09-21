Η Νομική και τα Καλλιστεία: Ποια είναι η νέα εισαγγελέας που διόρισε ο Τραμπ στη Βιρτζίνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διορίζει μια πρώην συνήγορό του, τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, επικεφαλής της Εισαγγελίας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια.

Στα κοινωνικά δίκτυα, έχει γίνει σάλος με την εντυπωσιακή δικηγόρο, η οποία μάλιστα συμμετείχε δύο χρονιές στα Καλλιστεία για την Miss Colorado.

Η Χάλιγκαν, η οποία εργάζεται σήμερα στο γραφείο γραμματείας του Λευκού Οίκου, είχε εκπροσωπήσει τον Τραμπ κατά την έρευνα για τα διαβαθμισμένα έγγραφα.

Ο Τραμπ, με αναρτήσεις στην πλατφόρμα του, τόνισε πως το γραφείο χρειάζεται «μια σκληρή εισαγγελέα για να προχωρήσουν τα πράγματα».

Συνέχισε: «Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι ένας “Ρεπουμπλικανός” με έγκριση Δημοκρατικών. Θα προτείνω τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν για Εισαγγελέα των ΗΠΑ σε αυτή την πολύ σημαντική περιοχή της Μεγάλης Πατρίδας μας. Είναι Δίκαιη, Έξυπνη και θα φέρει τη δικαιοσύνη που τόσο χρειάζεται!»

Η ανακοίνωση ήρθε μία μέρα μετά την παραίτηση του Έρικ Σίμπερτ, ο οποίος πιεζόταν από αξιωματούχους να ασκήσει δίωξη κατά της Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Η Χάλιγκαν, χωρίς εμπειρία ως εισαγγελέας, είναι δικηγόρος στη Φλόριντα και χειριζόταν ασφαλιστικές υποθέσεις πριν ενταχθεί στην ομάδα του Τραμπ.

Πρόσφατα, από τη θέση της στον Λευκό Οίκο, της ανατέθηκε να «εκκαθαρίσει» το Σμιθσόνιαν από «ριζοσπαστική ιδεολογία». Ο Τραμπ την αποκάλεσε «σκληρή, έξυπνη και πιστή», υπενθυμίζοντας τη στήριξή της στην υπόθεση Μαρα-Λάγκο.

Η ανακοίνωση έγινε λίγο μετά από ανάρτηση στην οποία ο Τραμπ φαινόταν να επικρίνει την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι για την καθυστέρηση ερευνών κατά πολιτικών του αντιπάλων. Σε επόμενη ανάρτηση, όμως, έγραψε: «Η Παμ Μπόντι κάνει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ δουλειά ως Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ.»

Σύμφωνα με το ABC News, ο Τραμπ σκόπευε να απολύσει τον Σίμπερτ επειδή δεν βρέθηκαν αποδείξεις κατά της Τζέιμς για απάτη με στεγαστικό δάνειο. Ο Τραμπ δήλωσε: «Φαίνεται ένοχη, αλλά δεν ξέρω». Είπε ότι ήθελε να τον

Το Σάββατο, οι υπάλληλοι της Εισαγγελίας έλαβαν email από τη Μάγκι Κλίρι, νέα αξιωματούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ενημέρωσε πως αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία του γραφείου.

Με πληροφορίες από ABC News