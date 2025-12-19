Η Ουκρανία χτύπησε για πρώτη φορά τάνκερ του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως χτύπησε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας «μέσα στα ουδέτερα ύδατα» της Μεσογείου, σύμφωνα με πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας SBU.
«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου 'σκιώδους στόλου', το QENDIL», διευκρίνισε η πηγή σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε.
Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU διευκρίνισε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.
- Ένταση Καιρίδη - Δαβάκη στη Βουλή για τα... μάτια του Δένδια: «Απαράδεκτο που δεν ήρθε - Πώς κάνεις έτσι;»
- Σημάδια ζωής στον αστεροειδή Bennu ανατρέπουν όλα όσα ξέραμε ως τώρα
- Πούτιν: «Η Ουκρανία χωρίς στρατηγικά αποθέματα υποχωρεί σε όλα τα μέτωπα - Ληστές οι Ευρωπαίοι»
- Κάλαντα: Το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή που μάλλον έχει ξεχαστεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.