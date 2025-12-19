Μενού

Η Ουκρανία χτύπησε για πρώτη φορά τάνκερ του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας

Το Κίεβο ανακοίνωσε πως έπληξε πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στα ύδατα της Μεσογείου. Το τάνκερ ήταν άδειο.

τανκερ πλοιο
Πετρελαιοφόρο | Shutterstock
Η Ουκρανία  ανακοίνωσε πως χτύπησε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας «μέσα στα ουδέτερα ύδατα» της Μεσογείου, σύμφωνα με πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας SBU.

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου 'σκιώδους στόλου', το QENDIL», διευκρίνισε η πηγή σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU διευκρίνισε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.
 

