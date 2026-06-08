Η πιο επικίνδυνη γέφυρα στον κόσμο έχει μήκος 280 μέτρων - Ο περίεργος λόγος που την διασχίζουν

Παρότι υπάρχουν αμέτρητες γέφυρες σε όλο τον κόσμο, μία από αυτές κατέχει τον τίτλο της πιο επικίνδυνης.

Η Κρεμαστή Γέφυρα Χουσεΐνι, που βρίσκεται στο Πακιστάν, συχνά χαρακτηρίζεται ως η «πιο επικίνδυνη» στον πλανήτη. Παρά τη φήμη της, η κατασκευή αποτελεί ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα της τοπικής μηχανικής και έχει προσελκύσει τολμηρούς ελπισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Κατασκευασμένη το 1968 από χωρικούς από το Χασεΐνι και το Ζαραμπάντ οι οποίοι χρησιμοποίησαν μόνο βασικά υλικά, η γέφυρα έχει μήκος 280 μέτρων και αποτελείται από ξύλινες σανίδες και καλώδια, που ασφαλίζονται με έξι κύρια σχοινιά που διατρέχουν όλο το μήκος της.

Η κρεμαστή γέφυρα δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τη μεταφορά αγαθών και ζώων στον ποταμό Hunza. Μετά από μια καταστροφική κατολίσθηση το 2010, η γέφυρα ανακατασκευάστηκε.

Τα κενά μεταξύ των ξύλινων σανίδων είναι μεγαλύτερα, σχεδιασμένα για να αντέχουν τις ασταθείς δονήσεις που προκαλούνται από ισχυρούς ανέμους.

Το ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast Traveller πρόσθεσε τη συγκεκριμένη γέφυρα μεταξύ των πιο επικίνδυνων στον κόσμο το 2013.

Ενώ αρχικά κατασκευάστηκε για τοπική χρήση, έκτοτε έχει προσελκύσει σημαντικό τουριστικό ενδιαφέρον. Οι επισκέπτες που επιθυμούν να περάσουν τη γέφυρα υποχρεούνται να φορούν σωσίβια.

Αφορμή για αυτόν τον απαράβατο κανόνα ήταν ο πνιγμός ενός φοιτητή, αφού έπεσε από την γέφυρα τον Ιούλιο του 2022.

Πολλοί τουρίστες συνεχίζουν να τολμούν να τη διασχίσουν, με πολλούς να μοιράζονται τις εμπειρίες τους στο TripAdvisor. Ένας έγραψε: «Τι συναρπαστική γέφυρα! Όσοι έχουν ψυχική δύναμη και δεν φοβούνται τα ύψη θα πρέπει να δοκιμάσουν αυτή τη γέφυρα! Είναι μια πρόκληση!»