Η πιο επικίνδυνη χώρα για τους ακτιβιστές του περιβάλλοντος: Τουλάχιστον 142 δολοφονήθηκαν το 2024

Τουλάχιστον 142 ακτιβιστές για το περιβάλλον, έχασαν τη ζωή τους παγκοσμίως μέσα στο 2024, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Global Witness.

Τα περισσότερα θύματα ήταν ιθαγενείς πληθυσμοί ή αγρότες, καθώς και ακτιβιστές που αντιτίθενται σε δραστηριότητες όπως η εξόρυξη, η αποψίλωση δασών, η εντατική γεωργία, η λαθροθηρία και ενεργειακά έργα.

Κυρίως οι επιθέσεις προέρχονταν από εγκληματικές οργανώσεις. Κρατικές δυνάμεις ασφαλείας ωστόσο είναι επίσης υπεύθυνες καθώς υπάρχουν περιστατικά που τις εμπλέκουν.

Οι περισσότερες δολοφονίες παραμένουν ανεξιχνίαστες.

Η πιο επικίνδυνη χώρα για τους ακτιβιστές του περιβάλλοντος

Η Κολομβία καταγράφηκε ως η πιο επικίνδυνη χώρα για τους ακτιβιστές του περιβάλλοντος, με 48 δολοφονίες μέσα στο 2024. Ακολουθούν η Γουατεμάλα με 20 θύματα και το Μεξικό με 18.

Οι περισσότερες δολοφονίες σημειώθηκαν στη Λατινική Αμερική με το ποσοστό των δολοφονιών να ξεπερνά το 80%. Με τη φετινή έκθεση, ο συνολικός αριθμός των θανάτων στην περιοχή από το 2012 φτάνει τους 2.253.

Αν και ο παγκόσμιος αριθμός θανάτων το 2024 μειώθηκε κατά 28% σε σχέση με το 2023, η Global Witness επισημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός πιθανόν είναι μεγαλύτερος, καθώς πολλά περιστατικά δεν καταγράφονται.

Η οργάνωση τόνισε την ευθύνη των κυβερνήσεων να προστατεύσουν τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος, μέσω έρευνας των επιθέσεων και δίωξης των δραστών.