Η πιο «πράσινη» απαγόρευση της Ευρώπης: Τι κόβει το Άμστερνταμ από τους δρόμους του

Το Άμστερνταμ κάνει ένα τολμηρό βήμα προς μια πιο πράσινη καθημερινότητα, απαγορεύοντας διαφημίσεις που θεωρεί ότι βλάπτουν το κλίμα. Η ολλανδική πρωτεύουσα αποφάσισε να «καθαρίσει» τους δημόσιους χώρους και το δίκτυο συγκοινωνιών από διαφημίσεις για ορυκτά καύσιμα, κρέας, αεροπορικά ταξίδια, κρουαζιέρες και αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρες.

Η απόφαση εγκρίθηκε στις 22 Ιανουαρίου από το δημοτικό συμβούλιο, έπειτα από πρόταση των Πρασίνων GroenLinks και του κόμματος για την προστασία των ζώων Partij voor de Dieren.

Η λογική πίσω από το μέτρο είναι ξεκάθαρη: οι διαφημίσεις που παρουσιάζουν τα ρυπογόνα προϊόντα ως φυσιολογική επιλογή, ενισχύουν μια κουλτούρα που επιβαρύνει το περιβάλλον.

Όπως δήλωσε η Φέμκε Σλίγκερς από την πρωτοβουλία Reclame Fossielvrij, «Οι διαφημίσεις που παρουσιάζουν τα ορυκτά καύσιμα ως φυσιολογικά επιδεινώνουν την κλιματική διατάραξη και δεν έχουν θέση σε μια πόλη – ή σε μια χώρα – που τηρεί τη Συμφωνία του Παρισιού».

Παρότι η αναπληρώτρια δήμαρχος Μελάνι βαν ντερ Χορστ θεωρεί ότι η εφαρμογή από 1η Μαΐου είναι πολύ πρόωρη, η πόλη προχωρά κανονικά. Το Άμστερνταμ δεν είναι μόνο του: Ουτρέχτη, Χάγη, Ζβόλε, Ντελφτ και Ναϊμέχεν έχουν ήδη υιοθετήσει παρόμοιες απαγορεύσεις.

Οι οργανώσεις που στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες υποστηρίζουν ότι οι διαφημίσεις ορυκτών καυσίμων πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι διαφημίσεις καπνού και αλκοόλ - δηλαδή με αυστηρή ρύθμιση. Όπως λέει χαρακτηριστικά η Σλίγκερς: «Όπως οι πολιτικές κατά του καπνίσματος είναι αναποτελεσματικές όταν οι διαφημίσεις καπνού βρίσκονται παντού, έτσι δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική πολιτική για το κλίμα όσο προωθούνται τα προϊόντα ορυκτών καυσίμων σε κάθε γωνία του δρόμου».

Την ώρα που η Ολλανδία επιλέγει δράση σε τοπικό επίπεδο, η Γαλλία έχει ήδη προχωρήσει σε εθνική απαγόρευση από το 2022, επιβάλλοντας πρόστιμα έως 100.000 ευρώ σε όσους παραβιάζουν τον νόμο. Στην Ιταλία, η Φλωρεντία ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη πόλη που θα εφαρμόσει αντίστοιχο μέτρο.