Η Ρωσία επιβεβαιώνει τα προειδοποιητικά πυρά στη Μάγχη: Το βρετανικό γιοτ «πλησίαζε επικίνδυνα»

Η Ρωσία έχει προχωρήσει τις τελευταίες ώρες σε επιβεβαίωση ότι ρωσική φρεγάτα στη Μάγχη προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά προς βρετανικό γιοτ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πλήρωμα της ρωσικής φρεγάτας «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς» στη Μάγχη εντόπισε το γιοτ «Bright Future» υπό βρετανική σημαία, το οποίο κινούνταν σε επικίνδυνη πορεία προσέγγισης.

Ρωσία: Παρά λίγο σύγκρουση με το γιοτ

Όπως υποστηρίζει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το πλήρωμα της φρεγάτας προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με το γιοτ, χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για να προσελκύσει την προσοχή του σκάφους, η φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες σήμανσης, ωστόσο το γιοτ συνέχισε να πλησιάζει επικίνδυνα.

Μετά τη μείωση της απόστασης στα 150 μέτρα, ο κυβερνήτης του «Γκριγκόροβιτς» προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά, με αποτέλεσμα το γιοτ υπό βρετανική σημαία να αλλάξει πορεία.