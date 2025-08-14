Η Ρωσία στρέφεται κατά των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα: «Ανεπιθύμητη οργάνωση»

Το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Ρωσία ανακοίνωσε ότι χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη διεθνή ΜΚΟ για την ελευθερία του Τύπου, Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (ΔΧΣ, Reporters Without Borders / RWB, Reporters sans frontières / RSF), με έδρα τη Γαλλία.
Η Ρωσία χαρακτηρίζει τακτικά οργανώσεις που, όπως λέει, υπονομεύουν την εθνική της ασφάλεια ως «ανεπιθύμητες». Ο χαρακτηρισμός αυτός σημαίνει ότι οι Ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται ή χρηματοδοτούν τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών.
Στις οργανώσεις που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ανεπιθύμητες περιλαμβάνονται το Radio Free Europe/Radio Liberty, που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace και η Διεθνής Αμνηστία με έδρα το Λονδίνο.
Ρωσία: Personae non gratae οι δημοσιογράφοι
Η μη κυβερνητική οργάνωση «Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα» (RSF) ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1985, υπερασπίζεται τους δημοσιογράφους και αγωνίζεται κατά της λογοκρισίας παγκοσμίως.
Οι RSF δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.
Η οργάνωση κατέταξε τη Ρωσία στην 171η θέση από 180 χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου φέτος και έχει καταγράψει 50 δημοσιογράφους που κρατούνται στη χώρα.
