Η Ρωσία τα παίζει όλα για όλα στο Ποκρόβσκ: 150.000 στρατιώτες απέναντι στις δυνάμεις του Κιέβου

Το Ποκρόβσκ, η πόλη που παλαιότερα μετρούσε περίπου 60.000 κατοίκους στην διαφιλονικούμενη περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας, γίνεται πεδίο μίας κομβικής μάχης για τη Ρωσία.

Για το Κρεμλίνο, η κατάληψη της περιοχής θα σήμαινε το τέλειο ορμητήριο για τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, ενώ το Κίεβο προβάλλει σθεναρή αντίσταση, για να αποφύγει ακριβώς αυτό το εφιαλτικό σενάριο, αναφέρει η New York Post.

«Η κατάσταση στην πρώτη γραμμή είναι πραγματικά τεταμένη, όπου ο εχθρός διεξάγει μια στρατηγική επιθετική επιχείρηση», είπε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι.

«Έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες δυνάμεις, δημιουργώντας κυριαρχία (σε έμψυχο δυναμικό) σε μια προσπάθεια να παραβιάσουν την αμυντική μας γραμμή... για να καταλάβουν την περιοχή».

Ρωσία: «All in» για την κατάληψη του Ποκρόβσκ

Παρά το γεγονός ότι η ρωσική κρατική τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιμένουν ότι το Ποκρόβσκ έχει πέσει και οι Ουκρανοί είναι παγιδευμένοι, ο Σίρσκι δήλωσε ότι ισχύει το αντίθετο μετά από μια αντεπίθεση τον Σεπτέμβριο που κόστισε στους εισβολείς «περίπου 13.000» θύματα και επέτρεψε στις ουκρανικές δυνάμεις να εκκαθαρίσουν περισσότερα από 165 τετραγωνικά μίλια από ρωσικές δυνάμεις.

«Συνεχίζουν να δείχνουν αυτήν την περιοχή στους χάρτες τους σαν να είναι υπό τον έλεγχό τους», είπε. «Αυτή η αντίληψη - ότι ο εχθρός έχει σχεδόν τα πάντα και πρόκειται να το τελειώσει (να καταλάβει την πόλη) - δεν είναι αλήθεια».

Αταλάντευτη παρά τις απώλειες, η Μόσχα έστειλε περίπου 150.000 στρατιώτες - από τους περίπου 700.000 που βρίσκονται σε ουκρανικό έδαφος - προς την κατεύθυνση του Ποκρόβσκ, με ισχυρές μηχανοκίνητες ομάδες και τέσσερις ταξιαρχίες πεζοναυτών που έχουν δεσμευτεί για την επίθεση.

Ο στόχος της Ρωσίας είναι να περικυκλώσει το Ποκρόβσκ και τις γειτονικές πόλεις από βορρά, νότο και ανατολικά, κόβοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού και εκτοπίζοντας τυχόν εναπομείναντες πολίτες στην τελευταία της απόπειρα να καταλάβει όλο το Ντόνετσκ, εξήγησε ο Ουκρανός διοικητής.

Καθώς το Κρεμλίνο ξοδεύει χρήματα για να πληρώσει μεγάλα ποσά σε στρατολογηθέντες και μισθοφόρους, ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν για πόσο καιρό η Μόσχα μπορεί να συνεχίσει να στέλνει στρατιώτες να πεθαίνουν χωρίς να καταφύγει στην υποχρεωτική στράτευση, κάτι που θα ήταν βαθιά αντιδημοφιλές και θα έβλαπτε πολιτικά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.