Η Ryanair κόβει 800.000 θέσεις σε 9 αεροδρόμια λόγω υψηλών φόρων

Η Ryanair μείωσε τη χειμερινή της δυναμικότητα προς το Βερολίνο και άλλες γερμανικές πόλεις κατά 800.000 θέσεις, λόγω της διαμάχης που έχει ξεσπάσει σχετικά με τους φόρους αεροπορίας και τα κόστη πρόσβασης της χώρας.

Συγεκριμένα, η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ακύρωσε 24 δρομολόγια προς εννέα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του Αμβούργου, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Οι πτήσεις προς Ντόρτμουντ, Δρέσδη και Λειψία θα παραμείνουν κλειστές, γράφει το insider.

Τα υψηλά έξοδα καθιστούν τη Γερμανία «κατάφωρα μη ανταγωνιστική» σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία και η Ουγγαρία, όπου οι φόροι καταργούνται, επισημαίνει η ανακοίνωση. Η αεροπορική εταιρεία κάλεσε επίσης τη γερμανική κυβέρνηση να μειώσει τα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, το κόστος των αεροδρομίων και τα τέλη ασφαλείας, αναφέρει το Bloomberg.

«Είναι πολύ απογοητευτικό ότι η νεοεκλεγείσα γερμανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τη δέσμευσή της να μειώσει τον αναδρομικό φόρο αεροπορίας και τα εξωφρενικά κόστη πρόσβασης που καταστρέφουν τον γερμανικό αεροπορικό τομέα», δήλωσε ο Διευθυντής Μάρκετινγκ Dara Brady.

Οι μειώσεις σημαίνουν ότι η δυναμικότητα της εταιρείας προς τη Γερμανία αυτόν τον χειμώνα θα είναι μικρότερη σε σύγκριση με τον προηγούμενο χειμώνα.

Η Ryanair μειώνει δρομολόγια προς τη Γαλλία και άλλες χώρες που εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρους αεροπορίας, και εδώ και καιρό έχει απειλήσει να περιορίσει το δίκτυό της στη Γερμανία, η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη.

Πέρυσι, η Ryanair ακύρωσε 1,8 εκατομμύρια θέσεις προς τρεις μεγάλες γερμανικές πόλεις και μείωσε τη δυναμικότητα στο Αεροδρόμιο Berlin Brandenburg κατά 20%.