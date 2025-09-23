Τα μαχητικά F-35 είναι η «τελευταία λέξη» στα οπλοστάσια των διεθνών στόλων, και η κατασκευάστρια εταιρεία τους ετοιμάζει τον τέλειο ιπτάμενο «φίλο» για να τα συνοδεύει, με το όνομα «Vectis».

Πρόκειται για ένα αυτόνομο υπερηχητικό drone με χαρακτηριστικά stealth, κατασκευασμένο για να συνοδεύει τα αμερικανικά F-35 σε αποστολές καταδίωξης, κατασκοπίας και επιθέσεων, όπως αποκάλυψε η Lockheed Martin, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.

Το Vectis είναι το τελευταίο δημιούργημα του εργαστηρίου προηγμένης έρευνας και ανάπτυξης Skunk Works της Lockheed Martin, από όπου έχουν βγει τα U2, τα SR-71 Blackbird και τα F-117 Nighthawk.

Vectis: Η καινοτομία στον ιπτάμενο πόλεμο

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου με χρήματα της εταιρείας, το Vectis ήδη θεωρείται μια πρωτοποριακή καινοτομία που θα μπορούσε να δώσει στην Αμερική και τους συμμάχους της ένα μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα.

Μεγαλύτερο από ένα drone τύπου πυραύλου αλλά μικρότερο από ένα μαχητικό F-16, το Vectis εμπίπτει στην κατηγορία μη επανδρωμένων αεροσκαφών Group 5. Ζυγίζει περίπου 600 κιλά και μπορεί να πετάξει σε ακραία υψόμετρα.

Οι απεικονίσεις του Vectis «δείχνουν» πως το drone θα έχει σχήμα Δ χωρίς ουρά, που βοηθά να αποφεύγει τα εχθρικά ραντάρ, θα διαθέτει άτρακτο με χαρακτηριστικά stealth και κινητήρα στο ουραίο πάνω μέρος.

Το drone αυτό θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί επιθέσεις ακριβείας, επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, αποστολές επιτήρηση, αλλά και αμυντικές και επιθετικές αερομαχίες, σύμφωνα με τη The Sun.

Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να εκτελεί αυτόνομες αποστολές ή να λειτουργεί ως «συνοδός-φύλακας» στα πιο προηγμένα αεροσκάφη της Αμερικής, όπως το F-35 Lightning II.

«Το Vectis είναι το αποκορύφωμα της εμπειρίας μας στην ολοκλήρωση σύνθετων συστημάτων, την ανάπτυξη προηγμένων μαχητικών και την αυτονομία», ανέφερε ο Ο. Τζέι, Σάντσεζ, επικεφαλής της Skunk Works.