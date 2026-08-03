Η στιγμή που ουκρανικό drone πέφτει σε παραθαλάσσια περιοχή της Ρωσίας - 7 νεκροί και 40 τραυματίες

Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας και στο Κρασνοντάρ, σε δύο τουριστικές ζώνες, ενώ από επίθεση της Μόσχας στην κεντρική Ουκρανία έχασαν τη ζωή τους άλλοι τρεις άνθρωποι, ανέφεραν σήμερα οι αρχές των δύο χωρών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν από την πτώση ενός ουκρανικού drone στο Αρχίπο-Οσίποφκα, μα κοινότητα στις όχθες της Μαύρης Θάλασσας, ανακοίνωσαν οι αρχές του Κρανοντάρ.

A Ukrainian kamikaze drone hit a beach in Gelendzhik, Russia; killing 4 people and injuring 13 others. pic.twitter.com/EER8zd3ldd — Clash Report (@clashreport) August 3, 2026

«Αυτό που συνέβη σήμερα είναι ένα σκόπιμο πλήγμα του καθεστώτος του Κιέβου εναντίον άμαχου πληθυσμού, που δεν έχει καμία σχέση με στρατιωτικές υποδομές», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτης, Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αλλά το Γαλλικό Πρακτορείο δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά τους, φαίνεται ένας δρόνος να πέφτει σε μια πολυσύχναστη παραλία, υπό τα βλέμματα των τουριστών.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στην Κριμαία, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής των τοπικών αρχών, Σεργκέι Αξιόνοφ, χωρίς να διευκρινίσει που σημειώθηκε αυτό το πλήγμα. Η Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να διαταράξει τις γραμμές ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στη νότια Ουκρανία.

Στην κεντρική Ουκρανία, από ρωσικό πλήγμα σε ένα πρατήριο καυσίμων κοντά στο Κρίβι Ριχ σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο παιδί, ανέφερε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Ολεξάντρ Γκάνζα. Η δημόσια εταιρεία Naftogaz επιβεβαίωσε ότι στόχος ήταν ένα από τα πρατήριά της και ότι το ένα από τα τρία θύματα ήταν υπάλληλός της.

Από άλλο πλήγμα, εναντίον «πολιτικών υποδομών μεταφορών» στην περιοχή της Οδησσού, τραυματίστηκαν 13 άνθρωποι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Όλεχ Κίπερ.