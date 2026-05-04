Ένα απερίγραπτο περιστατικό βίας έλαβε χώρα στην Κύπρο με έναν υποψήφιο βουλευτή να δίνει το παρών σε ποδοσφαιρικό αγώνα και στη συνέχεια να επιτίθεται σε νεαρό διαιτητή.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος ένταξης ΣΤΟΚ, ο 38χρονος εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνεται τρέχοντας προς τον διαιτητή, όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο του cyprustimes.com.

Στη συνέχεια, το ντοκουμέντο, δείχνει την στιγμή που του επιτίθεται και τον χτυπά, ενώ ποδοσφαιριστής τον απομακρύνει. Υπενθυμίζεται πως ο ύποπτος συνελήφθη και τέθηκε υπό 3ήμερη κράτηση ενώ το κόμμα όπου είναι υποψήφιος για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές εξέδωσε σχετική ανακοίνωση αναφέροντας μεταξύ άλλων πως, «αν οποιοσδήποτε αποδειχθεί ότι δεν σέβεται τις αρχές της δικαιοσύνης, του δικαίου και των θεσμών, δεν θα έχει θέση ανάμεσά μας».

Κύπρος: Η κατάσταση της υγείας του νεαρού διαιτητή

Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του διαιτητή που δέχθηκε την επίθεση, το philenews.com αναφέρει ότι είναι σοβαρότερη από όσο ανέφεραν τα αρχικά δημοσιεύματα και ο νεαρός υπέστη τελικά κάταγμα αυχένα, που έγινε αντιληπτό εκ των υστέρων και βρίσκεται για περίθαλψη σε ιδιωτική κλινική.

«Πέρασε αρκετή ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, του έγιναν αξονικές και ακτινογραφίες και έλαβε εξιτήριο τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Η μητέρα και ο πατέρας του, που τον συνόδευαν, τους έλεγαν γιατί να τον αφήσετε να φύγει στις 3 τα ξημερώματα για να τρέχει να δώσει καταθέσεις, άστε τον μέσα. Του είχαν πει πως “δεν έχουμε κρεβάτια” και του είπαν πως “θα σου κοινοποιήσουμε μετά τις ακτινογραφίες και τον αξονικό”. «Εκ των υστέρων τα reports έδειξαν πως έχει κάταγμα στον αυχένα. Έχει πάει σε ιδιωτική κλινική για περίθαλψη», ανέφερε ο κ. Σπανός, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ANT1.

Σημείωσε ακόμη πως ο φερόμενος δράστης δεν ήταν μόνο υποψήφιος βουλευτής, αλλά συνόδευε και την ομάδα του ΑΠΟΠ. «Όταν είδα το βίντεο μου θύμισε αρένα που τρέχει ο ταύρος. Κτύπησε ένα νεαρό βοηθό διαιτητή και είναι και επώνυμος φίλαθλος, αφού συνόδευε την ομάδα του ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς».