Η στροφή του Τραμπ για την Ουκρανία ξεκίνησε από το Κάστρο του Βασιλιά Κάρολου

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή στάσης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία φέρεται να είχε ο Βασιλιάς Κάρολος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με τον Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ιδιωτικές συνομιλίες του μονάρχη με τον Τραμπ κατά την πρόσφατη κρατική επίσκεψη ήταν «πολύ σημαντικές».

Από παραχωρήσεις… σε πλήρη ανάκτηση

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει «όλη τη γη της» από τις ρωσικές δυνάμεις, εγκαταλείποντας την προηγούμενη θέση του υπέρ παραχωρήσεων για τερματισμό του πολέμου.

«Πάρτε πίσω όλη τη γη σας… και μετά προχωρήστε ακόμη περισσότερο», φέρεται να είπε στην ουκρανική πλευρά.

Η μεταστροφή του Αμερικανού Προέδρου ακολούθησε τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά διπλωματικές πηγές επισημαίνουν πως η επιρροή του Βασιλιά ήταν καθοριστική.

Η επίσκεψη στο Ουίνδσορ και το πολιτικό δείπνο

Ο Βασιλιάς φιλοξένησε τον Τραμπ και την οικογένειά του στο Κάστρο του Ουίνδσορ, με γεύματα και δραστηριότητες που ενίσχυσαν τις διμερείς σχέσεις. Στην ομιλία του στο επίσημο δείπνο, ο μονάρχης τόνισε:

«Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε ενωμένοι υπέρ της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».

Ο Γερμάκ σχολίασε: «Ήταν μια σπουδαία επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο… ήταν πολύ σημαντικό».

Αίτημα για πυραύλους Tomahawk

Σύμφωνα με το Telegraph, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ την αποστολή πυραύλων Tomahawk, ικανών να πλήξουν τη Μόσχα. Ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να εξήγησε ότι το προηγμένο οπλικό σύστημα θα μπορούσε να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Ζελένσκι υπαινίχθηκε πως ο Τραμπ ήταν δεκτικός στην πρόταση.

Ο Γερμάκ δήλωσε: «Ίσως για πρώτη φορά ακούσαμε μια πολύ ανοιχτή και θετική στάση… Είναι μεγάλη πρόοδος».

Σταθερή στήριξη από τον Βασιλιά

Ο Βασιλιάς έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή του στην Ουκρανία. Τον Μάρτιο, είχε προσκαλέσει τον Ζελένσκι στο Σάντρινγχαμ για τσάι, λίγες ημέρες μετά τη δύσκολη συνάντηση του Ουκρανού ηγέτη με τον Τραμπ και τον Τζ. Ντ. Βανς στον Λευκό Οίκο.

Ο Γερμάκ αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ, στην πρώτη γραμμή στο Χάρκιβ, λέγοντας:

«Είμαι βέβαιος ότι είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες… στις συνομιλίες τους με τους Αμερικανούς φίλους μας».

Ο Τραμπ, γνωστός για την εκτίμησή του προς τη βρετανική μοναρχία, χαρακτήρισε τον Βασιλιά «έναν πολύ, πολύ ξεχωριστό άνθρωπο» κατά τη διάρκεια του δείπνου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ έγραψε: «Πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή». Και πρόσθεσε: «Η επιστροφή στα αρχικά σύνορα… είναι μια πολύ ρεαλιστική επιλογή».

Λευκός Οίκος: «Ο Πούτιν πρέπει να επιδιώξει ειρήνη»

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σχολίασε πως η Ρωσία «συνεχίζει να χάνει χιλιάδες ζωές για να αποκτήσει ‘σχεδόν καθόλου γη».

Και πρόσθεσε: «Αν ήταν έξυπνοι, θα επιδίωκαν πιο γρήγορα μια συμφωνία για ειρήνη… Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει γενναιόδωρες προτάσεις για ειρήνη που θα ωφελούσαν τη Ρωσία».

