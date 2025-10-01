«Η Τουρκία πήρε... »: Σάλος με δημοσιογράφο που πιάστηκε στην κάμερα να σχολιάζει τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν

Τούρκος δημοσιογράφος που κάλυπτε τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου «πιάστηκε» από κάμερα του AP να λέει πράγματα που κανονικά θα ήταν... off the record.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει αι η ΕΡΤ, ο εν λόγω δημοσιογράφος του φιλοκυβερνητικού NTV, σε διάλογο που είχε με άλλο συνάδελφο του δημοσιογράφο ακούγεται να λέει: «Η Τουρκία δεν πήρε τίποτε» αναφερόμενος στην αντίστοιχη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Το βίντεο με τα σχόλια του δημοσιογράφου προς τον εικονολήπτη του τουρκικού πρακτορείου Anadolu, Γιασίν Οζτούρκ, στον κήπο του Λευκού Οίκου έγινε viral.

O διάλογος του Τούρκου δημοσιογράφου

Αναλυτικά ο διάλογος του Τούρκου ανταποκριτή με τον συνάδελφο του:

Δημοσιογράφος: Τίποτα στον π@@##@ δεν μπόρεσαν να πάρουν.

Συνάδελφος: Εγώ έχω την εντύπωση ότι κάτι πήραμε.

Δημοσιογράφος: Πήραμε, αλλά πήραμε α@#@#@#…

Συνάδελφος: Τα F35;

Δημοσιογράφος: Παραμύθι. Μίλησαν για CAATSA, για F35 αλλά βάζουν όρους. Οι όροι είναι η Παλαιστίνη, δεν θα πάρεις αέριο από τη Ρωσία, τρίτον θα σταματήσεις το εμπόριο με την Κίνα και θα δώσεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Τίποτα από αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε



Τώρα συζητάνε το μετά. Πηγαίνουν πολύ κατά του Φιντάν. Του ξέφυγε εκείνο για τους κινητήρες των αεροσκαφών… Ποντάρει στον Αλμπαϊράκ, στον γαμπρό. Υπάρχει πολύ μεγάλος καβγάς μεταξύ του Μπιλάλ (σσ. γιος του Ερντογάν), του γαμπρού και του Χακάν Φιντάν. Καβγάς μεταξύ των τριών ομάδων.

