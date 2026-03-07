Η Toυρκία στέλνει F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου: Σε θέση άμυνας η Άγκυρα για τον πόλεμο

Η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη.

Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, αναπτύσσονται σταδιακά σχέδια για την εξασφάλιση της ασφάλειας της ΤΔΒΚ (Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου). Η ανάπτυξη αεροσκαφών F-16 στο νησί είναι ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται.