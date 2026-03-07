Η Toυρκία στέλνει F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου: Σε θέση άμυνας η Άγκυρα για τον πόλεμο

Η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη.
Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, αναπτύσσονται σταδιακά σχέδια για την εξασφάλιση της ασφάλειας της ΤΔΒΚ (Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου). Η ανάπτυξη αεροσκαφών F-16 στο νησί είναι ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται.
- Έξαλλη η Σοφία Μητσοτάκη για fake news πως έφυγε με τζετ από το Ντουμπάι: «Ξεφτίλα χωρίς όρια»
- «Η Κύπρος κείται μακράν»: Γιατί η Ελλάδα δεν έστειλε στρατό στην Κύπρο το 1974
- Σε ποια περιοχή ψάχνουν όλοι σπίτι - Οι δημοφιλέστερες γειτονιές για αγορά και ενοικίαση κατοικίας
- «Εγώ είμαι ορθόδοξος ρε»: Ο ρατσιστής serial killer που σκότωνε μόνο μετανάστες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.