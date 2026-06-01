Η Τζέιμι Λι Κέρτις αποχαιρετά «την πιο έμπιστή της φίλη»: Θρήνος για την αδελφή της, Κέλι

Η Τζέιμι Λι Κέρτις ανακοίνωσε τον θάνατο της αδερφής της, της ηθοποιού Κέλι Κέρτις, σε ηλικία 69 ετών, χαρακτηρίζοντάς την «ταλαντούχα» και «εκπληκτικά όμορφη».

Η Τζέιμι Λι δήλωσε ότι η αδερφή της πέθανε «στο σπίτι της, στη φύση, εν ειρήνη» το Σάββατο (30/05), αλλά δεν έγιναν γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, ανέφερε: «Ήταν η πρώτη μου φίλη και έμπιστη φίλη μιας ζωής. Ήταν απίστευτα όμορφη και μια ταλαντούχα ηθοποιός.

»Έπαιζε ένα σκληρό παιχνίδι στα χαρτιά, μάζευε χελώνες, αγαπούσε την οικογένειά της, τη φύση, τη μουσική, τα μεταχειρισμένα, τα ταξίδια, το Facebook και το Pokémon Go. Ήταν περήφανη για τις δανικές ρίζες της και την ουγγροεβραϊκή καταγωγή της και ήταν μια αφοσιωμένη Αμερικανίδα πατριώτισσα» ανέφερε.

«Θα μείνει αξέχαστη για τη στοργική της γενναιοδωρία, τις ένθερμες απόψεις της, την ατελείωτη περιέργειά της, το μοναδικό της στυλ και τα μπισκότα της σε σχήμα ημισελήνου, φτιαγμένα σε σκόνη με αμύγδαλα, τα Χριστούγεννα, εξ ου και το όνομά της, Θεία Κούκι» θυμήθηκε η ηθοποιός, για την αδελφή της.

«Isten Veled στην αδερφή μου, του ήλιου και του φεγγαριού, την Τάι μου. Θα σε δω αργότερα» κατέληξε. Σημειώνεται πως η Κέρτις συνήθιζε να υπογράφει τις επιστολές της με το «Isten Veled», που στα ουγγρικά σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί σου».

Σε μια δεύτερη ανάρτηση, η Τζέιμι Λι αναφέρθηκε στη σχέση τους ως παιδιά και στο πώς ήρθαν πιο κοντά ως ενήλικες, μετά τον γάμο της με τον Κρίστοφερ Γκεστ το 1984.

«Η αδερφή μου κι εγώ ήμασταν πολύ κοντά ως παιδιά, αλλά είχαμε και αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ των αδελφών για την προσοχή και την αγάπη των διαζευγμένων γονιών μας και ήμασταν εντελώς διαφορετικές και ζούσαμε χωριστά για πολλά χρόνια, αλλά εκείνη επέστρεψε για να είναι μαζί μου στον γάμο μου και δεν έφυγε ποτέ ξανά», έγραψε.

Ποια ήταν η Κέλι Κέρτις

Η Κέλι Κέρτις ήταν το μεγαλύτερο παιδί των σταρ του Χόλιγουντ Τόνι Κέρτις και Τζάνετ Λι, γνωστή για την εμφάνισή της στην ταινία Psycho. Έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην οθόνη ως βρέφος στην ταινία The Vikings του 1958, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι γονείς της.

Η Λι και ο Τόνι Κέρτις χώρισαν το 1962. Οι αδερφές Κέρτις έχουν τέσσερα ετεροθαλή αδέρφια από τους πέντε επόμενους γάμους του πατέρα τους: την Αλεξάνδρα, την Αλέγκρα, τον Μπεν και τον Νίκολας, με τον τελευταίο να πεθαίνει το 1994 από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία 23 ετών.

Η Κέλι Κέρτις είχαν παίξει ρόλους σε ταινίες όπως το Trading Places (1983), όπου μάλιστα είχαν εμφανίστηκαν και οι δύο αδελφές, το Magic Sticks (1987) και το The Devil’s Daughter (1991).

Παράλληλα με τους κινηματογραφικούς της ρόλους, εμφανίστηκε σε επεισόδια τηλεοπτικών προγραμμάτων όπως τα The Equaliser, Star Trek: Deep Space Nine και The Sentinel.

Σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ του 2018 Marby Jets Are Go, για μια αυστραλιανή ομάδα στίβου λυκείου, και ήταν βοηθός της αδερφής της στις ταινίες Freaky Friday (2003), Christmas With the Kranks (2004) και You Again (2010).