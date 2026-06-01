Νέα γυναικοκτονία φαίνεται πως καταγράφεται, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, όπου 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr η γυναίκα βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Ειδικότερα, περί τις 02:00 κλήθηκε η αστυνομία σε πολυκατοικία επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, με γείτονες άκουσαν φωνές μέσα από διαμέρισμα.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και χτύπησαν την πόρτα, άνοιξε ο 41χρονος, ο οποίος ήταν γεμάτος αίματα.

Από την έρευνα στο σπίτι, βρήκαν νεκρή την 39χρονη σύζυγό του, μέσα στην κρεβατοκάμαρά τους.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα.

Η ίδια, όπως μεταφέρεται, κρατούσε στο χέρι της ένα μαχαίρι.

Ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας έχει αναλάβει να ρίξει φως στην υπόθεση.