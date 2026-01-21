Ιαπωνία: Επαναλειτουργεί το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο

Η Ιαπωνία επανέφερε σε λειτουργία αντιδραστήρα στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου, σχεδόν 15 χρόνια μετά την καταστροφή στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα που ανάγκασε τη χώρα να κλείσει όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της.

Ο αντιδραστήρας νούμερο έξι στο εργοστάσιο Κασιουαζάκι-Καρίουα, βορειοδυτικά του Τόκιο, επανήλθε σε λειτουργία σήμερα, Τετάρτη (21/01). Η επανεκκίνηση καθυστέρησε κατά μία ημέρα λόγω βλάβης στο σύστημα συναγερμού και αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί εμπορικά τον επόμενο μήνα.

Ο έβδομος αντιδραστήρας δεν αναμένεται να επανεκκινήσει πριν από το 2030, ενώ οι υπόλοιποι πέντε ενδέχεται να τεθούν εκτός λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι ο σταθμός θα έχει πολύ μικρότερη παραγωγική ικανότητα από ό,τι όταν λειτουργούσαν και οι επτά αντιδραστήρες: 8,2 gigawatt.

Η Ιαπωνία, η οποία πάντα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, ήταν από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησαν την πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, αυτές οι φιλοδοξίες ναυάγησαν το 2011, μετά από μία από τις χειρότερες πυρηνικές καταστροφές στην ιστορία.

Προκαλούμενη από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ιαπωνία, η τήξη των αντιδραστήρων στο Φουκουσίμα οδήγησε σε διαρροή ραδιενέργειας. Οι τοπικές κοινότητες αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και ορισμένοι κάτοικοι δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους ακόμα και σήμερα καθώς κρίνεται επικίνδυνο.

Οι επικριτές λένε ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του σταθμού, Tokyo Electric Power Company, ή Tepco, δεν ήταν προετοιμασμένη, και η αντίδραση της ίδιας και της κυβέρνησης δεν ήταν καλά συντονισμένη. Μια ανεξάρτητη κυβερνητική έκθεση χαρακτήρισε το συμβάν «ανθρωπογενή καταστροφή» και κατηγόρησε την Tepco. Δικαστήριο, ωστόσο, την έχει απαλλάξει απ΄όλες τις κατηγορίες.

Ωστόσο, ο φόβος και η έλλειψη εμπιστοσύνης τροφοδότησαν την αντίθεση του κοινού στην πυρηνική ενέργεια και η Ιαπωνία ανέστειλε τη λειτουργία και των 54 αντιδραστήρων της, λίγο μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.

Την τελευταία δεκαετία προσπαθεί να τα επαναφέρει σε λειτουργία. Από το 2015, έχει επανεκκινήσει 15 από τους 33 λειτουργικούς αντιδραστήρες της. Το εργοστάσιο Κασιουαζάκι-Καρίουα είναι το πρώτο από αυτά που ανήκουν στην Tepco που επανεκκινήθηκε.

Πριν από το 2011, η πυρηνική ενέργεια κάλυπτε σχεδόν το 30% των αναγκών της Ιαπωνίας σε ηλεκτρική ενέργεια και η χώρα σχεδίαζε να αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 50% έως το 2030. Το ενεργειακό της σχέδιο που παρουσιάστηκε πέρυσι αποκάλυψε έναν πιο μετριοπαθή στόχο: η Ιαπωνία επιθυμεί η πυρηνική ενέργεια να καλύπτει το 20% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια έως το 2040. Αλλά, ακόμα και αυτό μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο.