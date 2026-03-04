Μενού

IDF: «Το Ισραήλ κατέρριψε ιρανικό μαχητικό στην Τεχεράνη»

Οι πληροφορίες που μεταφέρουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σχετικά με το περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα στην Τεχεράνη.

Μαχητικό αεροσκάφος του Ισραήλ
Μαχητικό αεροσκάφος του Ισραήλ | Φωτ. Αρχείου: EPA/ABIR SULTAN/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ενημερώνουν πως καταρρίφθηκε μαχητικό αεροσκάφος της  ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας στον ουρανό της Τεχεράνης, σήμερα, Τετάρτη (04/03), με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται αδιάκοπα. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το συμβάν που μεταφέρει το IDF, μαχητικό αεροσκάφος F-35I της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε ένα μαχητικό αεροσκάφος YAK-130 του Ιράν, στον ουρανό της Τεχεράνης

Γίνεται λόγος για την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους στην ιστορία, από μαχητικό αεροσκάφος F-35 («Adir»).

