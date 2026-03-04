IDF: «Το Ισραήλ κατέρριψε ιρανικό μαχητικό στην Τεχεράνη»

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ενημερώνουν πως καταρρίφθηκε μαχητικό αεροσκάφος της ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας στον ουρανό της Τεχεράνης, σήμερα, Τετάρτη (04/03), με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται αδιάκοπα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το συμβάν που μεταφέρει το IDF, μαχητικό αεροσκάφος F-35I της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε ένα μαχητικό αεροσκάφος YAK-130 του Ιράν, στον ουρανό της Τεχεράνης.
Γίνεται λόγος για την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους στην ιστορία, από μαχητικό αεροσκάφος F-35 («Adir»).
