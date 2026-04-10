Ιεροσόλυμα: Εικόνες κατάνυξης στον Πανάγιο Τάφο κάτω από τη βαριά σκιά του πολέμου

Σε μια ατμόσφαιρα όπου η θρησκευτική ευλάβεια συναντά τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου, η κορύφωση του Θείου Δράματος στους Αγίους Τόπους φέτος αποκτά μια ιδιαίτερα φορτισμένη διάσταση.

Υπό τη βαριά σκιά των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και παρά την εύθραυστη εκεχειρία, οι καμπάνες στα Ιεροσόλυμα ηχούν πένθιμα, μεταφέροντας ένα οικουμενικό αίτημα για ειρήνη που υπερβαίνει τα θρησκευτικά σύνορα.

Οι πιστοί, αν και λιγότεροι συγκριτικά με προηγούμενα έτη, διανύουν με κατάνυξη τη Via Dolorosa, ακολουθώντας τα βήματα του Ιησού προς τον Γολγοθά. Τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας είναι ορατά σε κάθε γωνιά της παλιάς πόλης, όμως δεν στάθηκαν ικανά να πτοήσουν όσους αναζητούν στην πίστη ένα καταφύγιο ελπίδας εν μέσω βομβαρδισμών.

Μετά την Ακολουθία της Αποκαθήλωσης και την περιφορά του Επιταφίου στον Ναό της Αναστάσεως, το βλέμμα όλων στρέφεται πλέον στο Άγιο Φως.

Η έλευση του ανέσπερου φωτός στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 19:00 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, από όπου και θα ξεκινήσει η μεταφορά του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, συμβολίζοντας τη νίκη της ζωής απέναντι στο σκοτάδι.