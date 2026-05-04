Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε 50χρονος οδηγός νταλίκας για μισό τόνο skunk

Δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα ο 50χρονος οδηγός νταλίκας, στο όχημα του οποίου εντοπίστηκε μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, παρά τους ισχυρισμούς του περί αθωότητας. Κρίθηκε προφυλακιστέος και μεταφέρεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εισαγωγή και μεταφορά ακατέργαστης ινδικής κάνναβης στην ελληνική επικράτεια.

Η ποσότητα των ναρκωτικών ήταν επιμελώς κρυμμένη σε 47 δέματα ανάμεσα σε ρολά χαρτιού. Το φορτίο ξεκίνησε από τη Βαλένθια, πέρασε μέσω Ιταλίας και έφτασε στην Ηγουμενίτσα, με τελικό προορισμό την Τουρκία, ενώ εκτιμάται ότι μέρος της ποσότητας θα κατέληγε και στην ελληνική αγορά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30 Απριλίου στο λιμάνι, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Βλαντ». Οι Αρχές είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα, αξιοποιώντας πληροφορίες που έλαβαν από τις βουλγαρικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις υδροπονικής κάνναβης («skunk») που έχουν καταγραφεί στη χώρα, με την αξία της στη μαύρη αγορά να εκτιμάται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα λόγω της ποιότητας και της ποσότητας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα πιθανά κέρδη του κυκλώματος θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.