Ηχηρό μήνυμα Νετανιάχου στην τριμερή: «Σε αυτούς που φαντάζονται αυτοκρατορίες λέω ξεχάστε το»

Ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της τριμερούς συνόδου Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μετέβη ο ίδιος στην πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά το τέλος των εργασιών της 10ης Τριμερούς Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το σχήμα συμβάλλει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων εξέφρασε τον αποτροπιασμό για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϋ και την αλληλεγγύη στον εβραϊκό λαό.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το θρησκευτικό μίσος», είπε χαρακτηριστικά.

O Πρωθυπουργός τόνισε ότι εισερχόμαστε σε «μία νέα γεωπολιτική φάση που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους αλλά και ένα παράθυρο ευκαιρίας για να διαμορφώσουμε μία αρχιτεκτονική, η οποία θα φέρει την ειρήνη και την ευημερία».

Σημείωσε ότι μέσα σε αυτή τη γεωπολιτική συγκυρία το σχήμα της τριμερούς συνεργασίας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη στρατηγική βαρύτητα.

Μητσοτάκης για Γάζα: ««Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επόμενη ημέρα μέσω της διπλωματίας»

Όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας o Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μετά την παρέμβαση του προέδρου Τραμπ «αναδύεται μία ευκαιρία» και τόνισε ότι είναι ανάγκη «να εξουδετερώσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας».

Τριμερής Σύνοδος Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου | EUROKINISSI

«Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επόμενη ημέρα μέσω της διπλωματίας», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον Λίβανο ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι κατά την τριμερή, «επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας στην πολιτική σταθερότητα του Λιβάνου, στηρίζοντας την κυριαρχία της χώρας αυτής, την εδαφική της ακεραιότητα και τη βοήθεια στις ένοπλες δυνάμεις προς τη χώρα αυτή από την Ελλάδα διασφαλίζει τον έλεγχο του κράτους και των όπλων.

Σχετικά με τη Συρία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «ένα χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα», ωστόσο υπογράμμισε ότι «πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστές όλες οι θρησκείες και οι εθνότητες και θα πρέπει ειδικότερα να προστατεύσουμε τους χριστιανούς Ορθοδόξους της Μέσης Ανατολής και αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος για μια διαρκή πολιτική επίλυση».

Επιππλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Η δέκατη τριμερής σύνοδος ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, επιβεβαιώνει το βάθος, την ωριμότητα και τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας μας, η οποία προφανώς άντεξε στον χρόνο και αποδείχθηκε ανθεκτική και προσαρμοστική και εξακολουθεί να συνεισφέρει σημαντικά στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι δηλώσεις Νετανιάχου

Από την πλευρά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε: «Η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος δοκιμάζονται από επιθετικότητα, τρομοκρατία και αποσταθεροποίηση. Η συνεργασία μας παρέχει ισχύ, διαφάνεια και συνεργασία, που θα επικρατήσει έναντι του χάους. Προσφέρει επίσης νέες ευκαιρίες για ευημερία. Συνεργαστήκαμε και συζητήσαμε για τη συνεργασία σε πολλά πεδία, ενέργεια, συνδεσιμότητα… και στην ασφάλεια.

Είναι αλήθεια ότι και οι τρεις χώρες στο παρελθόν συγκλονίστηκαν από αυτοκρατορίες. Αλλά μέσα από θάρρος και θυσίες πετύχαμε την ανεξαρτησία μας σε σύγχρονους καιρούς. Σε αυτούς που φαντασιώνονται ότι θα επανιδρύσουν τις αυτοκρατορίες τους και θα κυριαρχήσουν πάνω στη γη μας (στις χώρες μας), λέω: ξεχάστε το! Δεν πρόκειται να συμβεί. Ούτε που να το σκέφτονται.

Είμαστε δεσμευμένοι και ικανοί να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Και η συνεργασία μας ενισχύει περαιτέρω αυτή τις δυνατότητές μας. Μαζί ως χώρες της Ανατολικής Μεσογείου διασφαλίζουμε ασφάλεια, ευημερία και ελευθερία», δήλωσε μεταξύ άλλων.



