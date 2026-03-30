Ινδία: Απογραφή πληθυσμού «επικών» διαστάσεων - 3 εκατομμύρια αξιωματούχοι στους δρόμους

Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια αξιωματούχοι θα περάσουν έναν ολόκληρο χρόνο καταμετρώντας κάθε άτομο στην Ινδία, πλέον την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, μια γιγαντιαία αποστολή που καθυστέρησε εν μέρει λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η απογραφή του πληθυσμού, που διεξάγεται κάθε δέκα χρόνια, επρόκειτο αρχικά να γίνει το 2021, αλλά θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου με μια σύντομη χρονική προθεσμία να δίνεται σε πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν από μόνοι τους στα μητρώα μέσω διαδικτύου.

Κατόπιν προβλέπονται δύο φάσεις απογραφών από πόρτα σε πόρτα: Η πρώτη θα καταγράψει κατοικίες και συνθήκες στέγασης, η δεύτερη κατοίκους και τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους τους, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ινδία: Η χώρα των ασύλληπτων αριθμών

Με πληθυσμό άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η Ινδία ξεπέρασε την Κίνα το 2023, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό. Όμως, αναλυτές και οικονομολόγοι δεν θεωρούν πως το μέγεθος του πληθυσμού της Ινδίας αποτελεί λόγο ανησυχίας:

Η κυβέρνηση εδώ και καιρό εκφράζει την ικανοποίησή της για τον πληθυσμό, όπου επικρατούν οι νέοι σε ηλικία, ως μια ευκαιρία να δημιουργήσει μια μεγάλη δεξαμενή εξειδικευμένων εργαζομένων, την ώρα που πολλές μεγάλες οικονομίες προσπαθούν να διαχειριστούν το ολοένα και μικρότερο και πιο ηλικιωμένο εργατικό δυναμικό τους.

Στην απογραφή θα καταγραφούν, επίσης, λεπτομέρειες των καστών. Το άκαμπτο αυτό σύστημα κοινωνικής διαστρωμάτωσης χρονολογείται από χιλιάδες χρόνια πριν και διαποτίζει την ινδική ζωή.

Η Ινδία κατέγραψε τις κάστες της το 2011 για πρώτη φορά σε 80 χρόνια, όμως τα στοιχεία δεν δημοσιεύτηκαν όλα, εν μέσω ανησυχιών για την ορθότητά τους. Η απογραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο Μάρτιο.