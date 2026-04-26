Ινδία: Εκκενώθηκε πτήση της Swiss Air - Έπιασε φωτιά ο κινητήρας

Έξι άτομα τραυματίστηκαν όταν έπιασε φωτιά κινητήρας αεροσκάφους της Swiss Air πριν από την προγραμματισμένη πτήση από το αεροδρόμιο του Νέου Δελχί με προορισμό τη Ζυρίχη.

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, όλα ήταν έτοιμα για να απογειωθεί το αεροπλάνο από το αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι», όταν κατά την τροχοδρόμηση, ο κυβερνήτης αντιλήφθηκε φωτιά στον κινητήρα.

Αμέσως ξεκίνησε η εκκένωση του αεροσκάφους τύπου Airbus A330-300 και ακολούθησαν σκηνές πανικού που οδήγησαν στον τραυματισμό έξι επιβατών.

Συνολικά, στο αεροσκάφος επέβαιναν 228 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερα μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με επιβάτη «το αεροσκάφος είχε ήδη αρχίσει την ώθηση απογείωσης, όταν ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και σταματήσαμε απότομα».

Ένας άλλος επιβάτης ισχυρίστηκε ότι το αεροσκάφος παρέμεινε ακινητοποιημένο για περίπου 10' μέσα στο σκοτάδι πριν δοθεί η εντολή εκκένωσης, ενώ ένας τρίτος έγραψε στο X ότι είδε σπινθήρες από το παράθυρό του και λίγα λεπτά μετά, πυροσβέστες να ρίχνουν νερό.

Η Swiss Air επιβεβαίωσε το περιστατικό και το γεγονός ότι έξι άτομα υποβάλλονται σε εξετάσεις.