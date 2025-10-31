Στην Ινδία, στο Πανεπιστήμιο Maharshi Dayanand στο Rohtak, συνέβη κάτι που μοιάζει βγαλμένο από άλλες εποχές - και όχι με την καλή έννοια. Γυναίκες μέλη του πανεπιστημιακού προσωπικού, καταγγέλλουν ότι τους ζητήθηκε να αποδείξουν πως έχουν περίοδο… φωτογραφίζοντας τις σερβιέτες τους.

Η αφορμή; Μια καθαρίστρια που άργησε στη δουλειά στις 26 Οκτωβρίου, εξηγώντας ότι δεν αισθανόταν καλά λόγω της εμμήνου ρύσεως. Οι άνδρες προϊστάμενοί της όχι μόνο δεν την πίστεψαν, αλλά φέρονται να της ζήτησαν να βγάλει τα ρούχα της για να «αποδείξει» την αλήθεια.

Και δεν σταμάτησαν εκεί. Σύμφωνα με καταγγελίες, άλλες εργαζόμενες οδηγήθηκαν στην τουαλέτα με εντολή να φωτογραφίσουν τις χρησιμοποιημένες σερβιέτες τους. Όσες αρνήθηκαν, απειλήθηκαν με απόλυση.

Το σοκ ήταν τέτοιο που ξέσπασαν διαμαρτυρίες στην πανεπιστημιούπολη, ενώ κατατέθηκε επίσημη αναφορά στην αστυνομία. Οι κατηγορίες είναι βαριές: σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση, εγκληματικός εκφοβισμός και προσβολή της αξιοπρέπειας των γυναικών.

Το ίδιο το πανεπιστήμιο αναγκάστηκε να δηλώσει ότι «η ασφάλεια και ο σεβασμός των γυναικών είναι ύψιστης σημασίας» και ότι θα ληφθούν αυστηρά μέτρα.

Το να ζητάς από μια γυναίκα να αποδείξει τον κύκλο της με αυτόν τον τρόπο είναι μια ωμή υπενθύμιση ότι οι προκαταλήψεις και η έλλειψη σεβασμού μπορούν να επιβιώνουν ακόμα και σε χώρους που θα έπρεπε να είναι φάροι γνώσης και προόδου.

Αν κάτι τέτοιο μπορούσε -με το ζόρι- να περάσει απαρατήρητο στη δεκαετία του ’60, σήμερα είναι ντροπή. Το 2025 δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.