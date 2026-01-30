Ινδονησία: Ζευγάρι τιμωρήθηκε με δημόσιο ξυλοδαρμό γιατί είχε επαφές και κατανάλωσε αλκοόλ

Ζευγάρι στην Ινδονησία καταδικάστηκε σε 140 ραβδισμούς καθώς κατηγορήθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου και κατανάλωσε αλκοόλ. Και τα δύο είναι σοβαρές παραβιάσεις του ισλαμικού θρησκευτικού νόμου, της σαρίας.

Σύμφωνα με τον ισλαμικό ποινικό κώδικα της Άτσεχ, το σεξ εκτός γάμου τιμωρείται με 100 χτυπήματα, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ επισύρει 40.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας επιβολής της τιμής, η 21χρονη γυναίκα λιποθύμησε καθώς τρεις αστυνομικοί τη χτυπούσαν με ένα ραβδί από μπαμπού. Αφού κατέρρευσε μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο.

Ζευγάρι στην Ινδονησία τιμωρήθηκε με δημόσιο ραβδισμό | PA/HOTLI SIMANJUNTAK/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ξυλοδαρμός είναι μια συνηθισμένη τιμωρία για την παραβίαση του ισλαμικού νόμου στην υπερσυντηρητική περιοχή Άτσεχ, αν και η πρακτική έχει εδώ και καιρό προκαλέσει κριτική από ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λένε ότι είναι ιδιαιτέρως σκληρή.

Εκπρόσωπος ομάδας υπεράσπισης επεσήμανε, σύμφωνα με το BBC, πως οι τιμωρίες για ανάλογα εγκλήματα θα πρέπει να «βελτιωθούν».

Το ζευγάρι ξυλοκοπήθηκε χθες, Πέμπτη (29/01), μαζί με άλλα τέσσερα άτομα που είχαν, επίσης, κατηγορηθεί για παραβίαση της σαρία.

Μεταξύ αυτών και ένας αστυνομικός, ο οποίος καταδικάστηκε γιατί ήταν σε κοντινή απόσταση με τη σύντροφό του, σε ιδιωτικό χώρο.

Η Άτσεχ είναι η μόνη επαρχία στην Ινδονησία, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι, που επιβάλλει τη Σαρία και τιμωρεί πολλά από τα αδικήματα με δημόσιους ξυλοδαρμούς.