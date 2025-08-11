Το ίντερνετ σοκάρεται με τη νέα σχέση της Jenna Jameson και εκείνη απαντά

H Jenna Jameson υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σταρ στην παγκόσμια βιομηχανία του πορνό με περισσότερα από 35 βραβεία σε μεγάλους διαγωνισμούς. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει εγκαταλείψει τον χώρο επικεντρώνοντας στις επιχειρήσεις της.

Μέσα στη φετινή χρονιά, η Jenna Jameson παρουσίασε τη ρομαντική σχέση που έχει αναπτύξει με τη voice actor Milagros Ocampo, λίγες μόλις εβδομάδες μετά το διαζύγιο που πήρε από την Jessi Lawless, μόλις 11 μήνες μετά τον γάμο τους.

Την ανακοίνωση της νέας της σχέσης την έκανε ποστάροντας μία σέλφι της με την Ocampo στους εκατοντάδες χιλιάδες followers που έχει στο Instagram. Συνολικά, η Jenna Jameson μοιάζει να περνάει μία πολύ όμορφη και ήρεμη φάση στη ζωή της.

«Είναι πάρα πολύ επιτυχημένη και πολύ μορφωμένη… αυτό που με ξετρελαίνει όμως είναι η καρδιά και το πάθος της. Με εμπνέει καθημερινά και είμαι πολύ τυχερή που όχι μόνο την έχω γνωρίσει αλλά που με αγαπάει κιόλας».

Παρόλο που οι fans της Jameson μοιάζουν στην πλειοψηφία τους πολύ χαρούμενη για την Jenna που βρήκε την αγάπη στο πρόσωπο της Ocampo, υπάρχουν και κάποιοι που βρήκαν κρίνουν τη διαφορά 10 χρόνων που υπάρχει μεταξύ των δύο ερωτευμένων γυναικών. Λίγες ημέρες πριν, λοιπόν, απάντησε στα σχόλια των επικριτών της που δηλώνουν την έκπληξή τους που εκείνη «είναι με μία γυναίκα 10 χρόνια νεότερη».

Κούνησε τα χείλη της συγχρονισμένα με το ρεφρέν της επιτυχίας του 2011 της Mary J Blige, «Mr Wrong», το οποίο λέει: «Εγώ και ο Κύριος Λάθος τα πάμε τόσο καλά…». Η Jameson στη συνέχεια έκανε tag την Ocampo στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας: «Έχει ταλέντο».

Οι χρήστες των social media κατέκλυσαν τα σχόλια με μηνύματα υποστήριξης προς το ζευγάρι, επιμένοντας ότι δεν θεωρούν τη Jameson κάποιου είδους «αρπακτικό». Ένα άτομο έγραψε: «Οι κακοπροαίρετοι σίγουρα θα λένα τα δικά τους, γλυκιά μου! Είσαι “τόσο νέα όσο νιώθεις” και είμαι σίγουρος ότι αισθάνεσαι νεότερη και πιο φρέσκια από ποτέ».