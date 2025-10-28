Μενού

ΗΠΑ: 14 νεκροί από πλήγματα εναντίον πλοίων με «ναρκωτικά» στον Ειρηνικό

Σειρά από πλήγματα των ΗΠΑ στα λεγόμενα πλοία «ναρκεμπόρων», με 13 νεκρούς.

Πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ | AP
Μια σειρά από πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον πλοίων που θεωρούνταν ύποπτα ότι μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα.

Οι παραπάνω φέρονταν ύποπτοι για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και έχει επιζήσει μόνο ένας από τους επιβαίνοντες, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι μεξικανικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα από τα τρία πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Δευτέρα.

 

