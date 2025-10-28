ΗΠΑ: 14 νεκροί από πλήγματα εναντίον πλοίων με «ναρκωτικά» στον Ειρηνικό

Μια σειρά από πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον πλοίων που θεωρούνταν ύποπτα ότι μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα.
Οι παραπάνω φέρονταν ύποπτοι για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και έχει επιζήσει μόνο ένας από τους επιβαίνοντες, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι μεξικανικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα από τα τρία πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Δευτέρα.
- Η «Γυναίκα Θάνατος» του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Κύριοι, είμαι 25 ετών και έχω σκοτώσει 309 φασίστες»
- Το μοναδικό έγκλημα που δεν «αγγίζει» ο Πάνος Κοκκινόπουλος: «Με σόκαρε τόσο πολύ που δεν την έκανα»
- 28η Οκτωβρίου: Χέρι - χέρι με την κόρη του Σάντα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα
- Λένι Ρίφενσταλ: Η αγαπημένη σκηνοθέτιδα του Αδόλφου Χίτλερ, δεν ένιωσε ποτέ ενοχές για το παρελθόν της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.