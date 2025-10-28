ΗΠΑ: 14 νεκροί από πλήγματα εναντίον πλοίων με «ναρκωτικά» στον Ειρηνικό

Μια σειρά από πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον πλοίων που θεωρούνταν ύποπτα ότι μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα.

Οι παραπάνω φέρονταν ύποπτοι για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και έχει επιζήσει μόνο ένας από τους επιβαίνοντες, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι μεξικανικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα από τα τρία πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Δευτέρα.

U.S. Marine Corps F-35B Lightning II aircraft in Puerto Rico. U.S. forces are deployed to the Caribbean in support of illicit drug trafficking disruption operations.