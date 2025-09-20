ΗΠΑ: Άνδρας παρίστανε τον αστυνομικό και μπήκε με όπλο στο στάδιο που θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ

Ένας ένοπλος άνδρας που φέρεται να προσποιούταν ότι ήταν αστυνομικός συνελήφθη εχθές (19/09) από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας στο στάδιο της Αριζόνα, όπου θα πραγματοποιηθεί αύριο η κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο άνδρας – ο οποίος φέρεται να είχε μαζί του ένα μαχαίρι, ένα όπλο και ψεύτικα χαρτιά για να δείξει ότι είναι «αστυνομικός» συνελήφθη στο State Farm Stadium, έδρα της ομάδας NFL Arizona Cardinals, στο Glendale σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post, η οποία επικαλείται έναν αξιωματούχο.

Ο άνδρας είπε στους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ότι βρισκόταν στον χώρο για να παρέχει ιδιωτική ασφάλεια και τους παρέδωσε τα «άκυρα διαπιστευτήρια των αρχών», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο ύποπτος «είναι ένας πρώην βοηθός σερίφη από το Αϊντάχο», δήλωσε στο Fox News Digital μια ομοσπονδιακή πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Εξετάζουν το παρελθόν του και προσπαθούν να καταλάβουν τι έκανε εκεί», δήλωσε η πηγή στο μέσο ενημέρωσης.

Η στιγμή που ο άνδρας μπήκε στο στάδιο

Ο άνδρας μπήκε στο στάδιο «πριν από την εγκατάσταση οποιουδήποτε περιμέτρου ασφαλείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας Άντονι Γκουγκλιέλμι στο Fox News Digital.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, ερευνά ένα άτομο που παρατηρήθηκε να επιδεικνύει ύποπτη συμπεριφορά» στο στάδιο, έγραψε ο Γκουγκλιέλμι σε δήλωση το Σάββατο.

Ο άνδρας προσεγγίστηκε από την Μυστική Υπηρεσία και κατά τη διάρκεια της συνάντησης δήλωσε ότι ήταν μέλος των αρχών και ότι ήταν οπλισμένος.

«Ο άνδρας δεν είναι μέλος των εξουσιοδοτημένων αρχών που εργάζονται στην εκδήλωση και βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση», δήλωσε ο Guglielmi σε δήλωση προς την εφημερίδα The Post. «Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και οι τοπικές αρχές εερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν στην παρουσία του στον χώρο».

Η ταυτότητα του ατόμου δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η εκδήλωση «Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk» αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 100.000 άτομα, μεταξύ των οποίων VIP καλεσμένοι όπως ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δήλωσε προηγουμένως στην εφημερίδα The Post ότι χαρακτήρισαν την κηδεία ως «ειδική εκδήλωση επιπέδου 1».

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες είχαν ήδη «εντοπίσει αρκετές απειλές άγνωστης αξιοπιστίας» πριν από την κηδεία, σύμφωνα με το ABC News.

Με πληροφορίες από New York Post