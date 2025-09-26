ΗΠΑ: Αύξηση του πληθωρισμού στο 2,7% τον Αύγουστο - «Η οικονομία πάει καλά» λέει ο Τραμπ

Στο 2,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στις ΗΠΑ σε ετήσια βάση, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όταν ο δείκτης PCE έφτασε το 2,6%, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου.

Αυτή η αύξηση του πληθωρισμού, που έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο, σε συνδυασμό με το αδύναμο δολάριο, πλήττει την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών, ιδίως της μεσαίας και εργατικής τάξης. Παράλληλα, η αγορά εργασίας φαίνεται να έχει πληγεί εξίσου, χάνοντας τη δυναμική της και κατά συνέπεια οι ευκαιρίες για την εύρεση απασχόλησης με καλύτερες απολαβές περιορίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του πληθωρισμού στο 2%.

Ο υφέρπων πληθωρισμός (χωρίς τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων) παρέμεινε σταθερός σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 2,9% σε ετήσια βάση, εξέλιξη για την οποία ήταν σίγουροι οι επενδυτές, σύμφωνα με την εταιρεία MarketWatch.

ΗΠΑ: Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

«Να έχετε εμπιστοσύνη στον Τραμπ» ήταν η πρώτη αντίδραση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Η οικονομία πάει καλά. Οι τιμές πέφτουν, πρακτικά δεν έχουμε πληθωρισμό» είπε στους δημοσιογράφους ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ επέβαλε κατά κύματα δασμούς σε προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ. Το βράδυ της Πέμπτης,25/9, ανακοίνωσε και νέους δασμούς, αυτή τη φορά στα φάρμακα, τα φορτηγά και τα έπιπλα που κατασκευάζονται σε άλλες χώρες.

Μέχρι τώρα, ο προστατευτισμός του, εξ ονόματος της εκβιομηχάνισης των ΗΠΑ, δεν έχει γονατίσει τη χώρα, διαψεύδοντας έτσι κάποιες προβλέψεις. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες φρέναραν τις επενδύσεις τους, εκτός του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η ανάπτυξη επιβραδύνεται, ο πληθωρισμός αυξάνεται, όπως και η ανεργία.

Αλλά η κατανάλωση, η κινητήριος δύναμη της αμερικανικής οικονομίας, παραμένει υψηλή, τουλάχιστον για ένα μέρος του πληθυσμού, τα πιο εύρωστα οικονομικά νοικοκυριά, σχολίασε ο Μάικλ Πιρς του Oxford Economics.

Ο οικονομολόγος σημείωσε πάντως ότι «οι αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση των δασμών και την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας στα πραγματικά εισοδήματα ήταν μικρότερες από το αναμενόμενο».

Σύμφωνα με τη Χέδερ Λονγκ, οικονομολόγο στην τράπεζα Navy Federal Credit Union, «θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πώς τα βγάζει πέρα η μεσαία τάξη, που ήδη αντιμετώπιζε αυξημένες τιμές και βλέπει να αυξάνεται το κόστος ορισμένων προϊόντων πρώτης ανάγκης». Καθώς οι δαπάνες αυξάνονται γρηγορότερα από τα έσοδα, εκτίμησε ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να συνεχίσουν «επ’ άπειρον» να ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ