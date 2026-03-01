ΗΠΑ: «Βυθίσαμε πολεμικό πλοίο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν»

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ένα πολεμικό πλοίο του Ιράν στην αρχή της στρατιωτικής του επιχείρησης.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «μια ιρανική κορβέτα κλάσης Jamaran χτυπήθηκε από αμερικανικές δυνάμεις κατά την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury. Το πλοίο βυθίζεται αυτή τη στιγμή στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν σε μια προβλήτα Chah Bahar.
Όπως είπε ο Πρόεδρος, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, του IRGC και της αστυνομίας "πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους". Εγκαταλείψτε το πλοίο».
