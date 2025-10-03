ΗΠΑ: Διευθυντής μουσείου υποχρεώθηκε σε παραίτηση γιατί δεν έκανε το χατίρι του Τραμπ

Διευθυντής μουσείου υποχρεώθηκε να παραιτηθεί, αφού αντιτάχθηκε σε αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να δωρίσει ένα σπαθί από τη συλλογή του στον βασιλιά Κάρολο Γ΄ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ στη Βρετανία, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Τοντ Άρινγκτον παραιτήθηκε τη Δευτέρα, κατόπιν τελεσιγράφου «παραιτήσου, ειδάλλως θα απολυθείς», όπως είπε ο ίδιος στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, χωρίς να διευκρινίσει ποιος έδωσε την εντολή.
Το Μουσείο Αϊζενχάουερ, αφιερωμένο στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ (1953-1961), βρίσκεται στην πόλη Άμπιλιν του Κάνσας.
Ο παραιτηθείς διευθυντής του μουσείου απέρριψε αίτημα του Λευκού Οίκου να δωρίσει ένα από τα σπαθιά του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ στον βασιλιά Κάρολο Γ΄ στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής του αμερικανού προέδρου στη Βρετανία – ένα δώρο που θα συμβόλιζε την προνομιακή σχέση μεταξύ των δύο συμμάχων.
Προτού αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ το 1953, ο Αϊζενχάουερ ηγήθηκε των συμμαχικών δυνάμεων εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας. Η κυβέρνηση Τραμπ δώρισε τελικά στον βασιλιά Κάρολο ένα αντίγραφο του σπαθιού.
Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ζήτησε σχόλιο από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, αλλά δεν έλαβε απάντηση.
