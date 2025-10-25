ΗΠΑ: Δύο νεκροί μετά από ένοπλη επίθεση σε πάρτι στη Βόρεια Καρολίνα

Ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα σε πάρτι σήμερα το βράδυ (25/10) στη νοτιοανατολική Βόρεια Καρολίνα, στις ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων και τον σοβαρό τραυματισμό αρκετών άλλων.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ρόμπεσον, Μπέρνις Γουίλκινς, ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι 13 άτομα δέχθηκαν πυρά.

Σύμφωνα με τη New York Post, δήλωσε ότι ανακριτές ανθρωποκτονιών και άλλα στελέχη βρίσκονταν στο σημείο του πάρτι, σε μια αγροτική περιοχή έξω από το Μακστόν, περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ράλεϊ, κοντά στα σύνορα με τη Νότια Καρολίνα. «Δεν υπάρχει τρέχουσα απειλή για την κοινότητα, καθώς φαίνεται να επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό», ανέφερε η ανακοίνωση.

Περισσότερα από 150 άτομα τράπηκαν σε φυγή από τον χώρο πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, πρόσθεσε το γραφείο του σερίφη, ζητώντας από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη ή βρισκόταν στη σκηνή να επικοινωνήσει με τους ανακριτές.