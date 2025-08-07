Αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ, καθώς όπως έκαναν γνωστό τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα ελικόπτερο έπεσε σε πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπή, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα εάν υπάρχουν θύματα.

Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ενώ το αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο Γουεστ Άλτον, του Μιζούρι, όπου μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου, ξέσπασε μεγάλη φωτιά.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές εάν υπάρχουν θύματα ή τυχόν τραυματίες αυτήν τη στιγμή, αλλά η σύγκρουση ήταν σφοδρή με τις Αρχές να κλείνουν γειτονική γέφυρα, για να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη των επιχειρήσεων.

WATCH: Video shows fire as helicopter crashes into barge at Mississippi River in West Alton, Missouri; casualties unclear. pic.twitter.com/EBksLLHrXL — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 7, 2025

ΗΠΑ: Αναφορές για δύο νεκρούς

Η κυκλοφορία στον ποταμό Μισισιπή έχει διακοπεί προσωρινά γύρω από το σημείο, πιο συγκεκριμένα 321 χιλιόμετρα στο St Charles County, καθώς οι αρχές ανταποκρίνονται στο αεροπορικό δυστύχημα.

Ένας εργαζόμενος στον ποταμό που ήταν μάρτυρας της σύγκρουσης περιέγραψε το συγκλονιστικό περιστατικό ως «κάτι βγαλμένο από ταινία». Ο εργαζόμενος, ο οποίος δεν έδωσε το όνομά του, είπε στο Cedar News ότι είδε το ελικόπτερο «να πέφτει και να χτυπά το πλοιάριο» προτού εκραγεί.

Την ίδια ώρα, αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το ελικόπτερο, αρχικά, έπεσε σε καλώδια ηλεκτροδότησης και στη συνέχεια στο πλοιάριο, ενώ από το αεροπορικό δυστύχημα σκοτώθηκαν δύο άτομα.

Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής πύραρχος της Πυροσβεστικής του Άλτον, Μάθιου Φίσερ, επιβεβαίωσε πως σκοτώθηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο, ενώ δεν τραυματίστηκε κανείς από το πλοιάριο.

Με πληροφορίες από Daily Mail, The Telegraph