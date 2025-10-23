ΗΠΑ: «Η γυναίκα σου θέλει να σε σκοτώσει» - Ο παρουσιαστής «πάγωσε» την ώρα της εκπομπής

Ο παρουσιαστής της σειράς «Ghost Adventures» γύριζε το παραφυσικό ριάλιτι σόου του όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα που του άλλαξε τη ζωή από την αστυνομία, και του γνωστοποιήθηκε ότι είχαν συλλάβει τη σύζυγό του επειδή σχεδίαζε τη δολοφονία του.

Ο Άαρον Γκούντγουιν και ο συμπαρουσιαστής του, Τζέι Γουάσλεϊ, έστηναν υπεριώδεις προβολείς και κάμερες polaroid για να τραβήξουν φωτογραφίες σε μια εγκαταλελειμμένη ιατρική εγκατάσταση στη Νότια Καλιφόρνια, όταν ο παρουσιαστής είπε ότι είχε ένα περίεργο προαίσθημα.

«Νιώθω σαν να συμβαίνει κάτι», είπε δυσοίωνα ο Γκούντγουιν. Αλλά αντί για μια υπερφυσική συνάντηση που συνήθως προορίζεται για ένα επεισόδιο της εκπομπής του, έμαθε ότι αστυνομικοί βρίσκονταν στο σπίτι του.

Η μακάβρια ψυχρολουσία που πήρε ο παρουσιαστής

«Αδερφέ, η αστυνομία είναι στο σπίτι μου», γύρισε και είπε ο Γκούντγουιν στον Γουάσλι, ήδη πανικόβλητος.

Ο Γκούντγουιν έφυγε από το χώρο για να απαντήσει στην κλήση, αφήνοντας πίσω τον Γουάσλεϊ. «Εντάξει, αλλά δεν θα μείνω εδώ μέσα μόνος μου», απάντησε ο Γουάσλεϊ, ακολουθώντας τον.

Το Ghost Adventures έκοψε τη μετάδοση ξερά, αποσιωπώντας το υπόλοιπο της σκληρής συζήτησης όπου ο παρουσιαστής ενημερώθηκε ότι η σύζυγός του, Βικτώρια, είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη φόνου, αναφέρει η Daily Mail.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η Βικτόρια Γκούντγουιν συνεργαζόταν με έναν κρατούμενο στη Φλόριντα για να σκοτώσει τον σύζυγό της.

«Είμαι κακός άνθρωπος;», φέρεται να έγραψε μέσω κινητού στον συνεργό και ερωμένο της, Γκραντ Αμάτο. «Επειδή επέλεξα να τερματίσω την ύπαρξή του. Όχι το διαζύγιο».

Η αστυνομία ανέφερε ότι αυτή και η Αμάτο είχαν αποταμιεύσει περισσότερα από 11.000 δολάρια για να πληρώσουν για το χτύπημά τους. Οι δυο τους φέρονται να είχαν εξωσυζυγική σχέση, σύμφωνα με την εφημερίδα Las Vegas Review-Journal.

Το σχέδιό τους αποκαλύφθηκε όταν οι αρχές βρήκε το λαθραίο τηλέφωνο του Αμάτο. Ο κρατούμενος εξέτιε ήδη ποινή φυλάκισης για τη δολοφονία της μητέρας, του πατέρα και του αδελφού του.

Ο Γκούντγουιν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη σύλληψη της συζύγου του. Σύμφωνα με το KSNV, δήλωσε στην αγωγή ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα επανασύνδεσης.

Η Βικτόρια δήλωσε ένοχη για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη φόνου τον Απρίλιο του 2025.

Καταδικάστηκε δύο μήνες αργότερα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών έως επτάμισι ετών στη Νεβάδα, αφού κατέληξε σε συμφωνία με τους εισαγγελείς.

Το ζευγάρι ήταν μαζί για επτά χρόνια και ο Γκούντγουιν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου μόλις έξι ημέρες μετά τη σύλληψη της συζύγου του.

«Λυπάμαι απίστευτα για τον πόνο και το άγχος που σου προκάλεσα και την προδοσία που αναμφίβολα και δικαιολογημένα νιώθεις με τις πράξεις μου», είχε πει η Βικτώρια στην απολογία της.

«Χρειάζομαι να ξέρεις ότι θα έχω πάντα αγάπη για σένα. Ειλικρινά προσεύχομαι να βρεις ξανά τη χαρά και την ηρεμία σου και θα αποχωρήσω για πάντα από τη ζωή σου, ελπίζω να διευκολύνω αυτή τη διαδικασία. Λυπάμαι που μας χώρισα και με κατακλύζουν η τύψεις κάθε μέρα».

«Η απόλυτη υπόσχεσή μου προς εσένα είναι ότι δεν θα με δεις ούτε θα με ακούσεις ποτέ ξανά».