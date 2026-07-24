ΗΠΑ: Η στιγμή που υδροπλάνο τυλίγεται στις φλόγες - 4 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ένα υδροπλάνο της Kenmore Air προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση, ενώ επέβαιναν 11 επιβάτες, στην πολιτεία Ουάσινγκτον, κοντά στο νησί Sucia.

Μετά την προσγείωση του το υδροπλάνο κάηκε ολοσχερώς, ωστόσο όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με 4 να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σημειώνεται πως η Kenmore Air είναι η μεγαλύτερη εταιρεία υδροπλάνων των ΗΠΑ, και δήλωσε πως ένα αεροπλάνο de Havilland DHC-3 Otter, το οποίο είχε ως σημείο αναχώρησης τη Λίμνη Γιούνιον του Σιάτλ, ενεπλάκη σε ατύχημα στο Shallow Bay κοντά στο νησί Sucia, που βρίσκεται κοντά στα νησιά San Juan της πολιτείας Ουάσινγκτον, κοντα στα σύνορα με τον Καναδά.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Ακτοφυλακής, των καναδικών αρχών και των τοπικών ομάδων διάσωσης που κινητοποίησαν πολλαπλά μέσα για να συνδράμουν.

«Πολυάριθμα σκάφη της Good Samaritan ανταποκρίθηκαν για να βοηθήσουν», δήλωσε η Ακτοφυλακή. «Αρκετοί ασθενείς μεταφέρονται σε τοπικά νοσοκομεία για ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εταιρεία όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, καθώς η ομάδα «επικεντρώνεται στην υποστήριξη των επιβατών, του πιλότου, των οικογενειών, των εργαζομένων και των προσπαθειών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης μετά το σημερινό ατύχημα κοντά στο νησί Sucia». Επιπλέον επισημαίνει πως στο αεροπλάνο ήταν 10 επιβάτες και ένας πιλότος.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας του Σαν Χουάν δήλωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο διασώθηκαν από το νερό και οι τραυματισμοί κυμαίνονταν από «τραύματα στο κεφάλι έως κατάγματα και εκδορές».