ΗΠΑ: Ήττα για την υποψήφια του Τραμπ στην Βιρτζίνια

Η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτης στην πολιτεία Βιρτζίνια, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των NBC News, CNN και CBS News, σε διαδικασία που χαρακτηριζόταν βαρόμετρο έπειτα από εννιά μήνες διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

BREAKING: The Fox News Decision Desk can now project that Democrat Abigail Spanberger will become the next governor of Virginia. pic.twitter.com/X3Xq95Fv0q — Fox News (@FoxNews) November 5, 2025

Πρώην πράκτορας της CIA, 46 ετών, η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ θεωρείτο φαβορί της κούρσας. Θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα σε αυτή την πολιτεία των ανατολικών ΗΠΑ, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια το κατείχε ο ρεπουμπλικάνος Γκλεν Γιάνγκιν· είναι αξιοσημείωτο πως ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε κέρδισε στην πολιτεία αυτή σε προεδρικές εκλογές.

Spanberger: I would like to thank my opponent for a hard fought race, the. The lieutenant governor story, her military service and her years of service here in Virginia deserve our respect and our gratitude. And I ask that you join me in wishing her and her family well.



