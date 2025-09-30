ΗΠΑ: Μητέρα γδύνεται για να μην χρησιμοποιούν τις γυναικείες τουαλέτες transgender κορίτσια

Μια μητέρα στις ΗΠΑ, «ακτιβίστρια» υπέρ των δικαιωμάτων των γονέων, η Μπεθ Μπορν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης του Κοινού Ενοποιημένου Σχολικού Συμβουλίου Ντέιβις στις 18 Σεπτεμβρίου, όταν αφαίρεσε τα ρούχα της μέχρι να μείνει με μπικίνι.

Το παραπάνω σκηνικό ήταν η διαμαρτυρία της για να μην χρησιμοποιούν transgender κορίτσια τις τουαλέτες των κοριτσιών.

Τι συνέβη στη συνεδρίαση

Η Μπορν, πρόεδρος της τοπικής ομάδας Moms for Liberty, ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει για την πολιτική της σχολικής περιφέρειας που επιτρέπει σε μαθητές/μαθήτριες να χρησιμοποιούν αποδυτήρια ανάλογα με τον αυτοπροσδιορισμό τους. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της άρχισε να βγάζει ρούχα και συνέχισε μέχρι που φορούσε μόνο μπικίνι.

Είπε ότι ήθελε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να νιώσουν την ευαλωτότητα που πιστεύει ότι αντιμετωπίζουν οι μαθητές όταν οι συμμαθητές τους επιλέγουν αποδυτήρια με βάση την ταυτότητα φύλου , σημειώνοντας ότι η περιφέρεια απαιτεί από τους μαθητές να γδύνονται για τη φυσική αγωγή, αναφέρει το ABC 10.

Για να σοκάρει είπε: «Λοιπόν, θα σας δώσω μια ιδέα για το πώς μοιάζει όταν γδύνομαι», είπε η 50χρονη βγάζοντας το πουκάμισό της για να αποκαλύψει ένα μπικίνι που φορούσε από κάτω.

«Αυτή η σχολική περιφέρεια λέει ότι ανάλογα με την τρανς ταυτότητα ενός παιδιού, μπορεί να επιλέξει ποιο μπάνιο θέλει», συνέχισε ο Μπορν

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διέκοψαν τη συνεδρίαση και της ζήτησαν να σταματήσει, ενώ της δόθηκε τελικά χρόνος για να ολοκληρώσει τα σχόλια της μετά από επανέναρξη της συνεδρίασης.

Μέλη του συμβουλίου διέταξαν προσωρινές διακοπές της συνεδρίασης δύο φορές, επικαλούμενα τη διατάραξη της διαδικασίας. Το διοικητικό συμβούλιο συνέχισε τη συνεδρίαση περισσότερο από μισή ώρα αργότερα, προχωρώντας σε νέο θέμα της ατζέντας. Στην τοποθέτησή της η Μπορν επικαλέστηκε την Πρώτη Τροπολογία ως λόγο για την προσέγγιση της.

Η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στην ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των μαθητών και των δικαιωμάτων των τρανς μαθητών να έχουν πρόσβαση σε χώρους που αντιστοιχούν στον αυτοπροσδιορισμό τους. Συμβούλια και σχολικές περιφέρειες σε διάφορα μέρη των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες διαφωνίες, με εντάσεις μεταξύ γονέων και φορέων εκπαίδευσης σχετικά με το πώς εφαρμόζονται οι πολιτικές αυτές στην πράξη.

Πηγή: Dailymail.com