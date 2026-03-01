Μενού

ΗΠΑ: Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες στην επιχείρηση κατά του Ιράν

Μέχρι τώρα τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά στην επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το κατάστρωμα του USS Ford
Το κατάστρωμα του USS Ford | Getty
Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί έως τώρα κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν ως αντίποινα στο σφυροκόπημα που δέχεται από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της CENTCOM, τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχη και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury».

Αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και εγκεφαλικές κακώσεις και βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής στην υπηρεσία. «Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας είναι σε εξέλιξη», αναφέρεται.

«Η κατάσταση είναι ρευστή, οπότε από σεβασμό προς τις οικογένειες, δεν θα δημοσιοποιήσουμε περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των πεσόντων στρατιωτών, έως ότου περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών τους επισημαίνεται παράλληλα.
 

