ΗΠΑ: Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες στην επιχείρηση κατά του Ιράν

Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί έως τώρα κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν ως αντίποινα στο σφυροκόπημα που δέχεται από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της CENTCOM, τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχη και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury».

Αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και εγκεφαλικές κακώσεις και βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής στην υπηρεσία. «Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας είναι σε εξέλιξη», αναφέρεται.

«Η κατάσταση είναι ρευστή, οπότε από σεβασμό προς τις οικογένειες, δεν θα δημοσιοποιήσουμε περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των πεσόντων στρατιωτών, έως ότου περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών τους επισημαίνεται παράλληλα.

